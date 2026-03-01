1 de marzo de 2026 Inicio
La escapada cerca de Buenos Aires que te "transporta" a Nueva Zelanda

A pocos kilómetros de la Capital, este rincón bonaerense sorprende con un paisaje productivo único que recuerda al país oceánico.

Turismo en pueblos cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Turismo en pueblos cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

  • Saladillo se ubica a 180 kilómetros de CABA y destaca por su inesperada producción de kiwis, que recrea paisajes similares a los de Nueva Zelanda.
  • El principal atractivo es visitar las plantaciones, donde se ofrecen degustaciones y la experiencia de ser "Cosechero por un día".
  • A pocos kilómetros se encuentra Cazón, el "pueblo del millón de árboles", un vivero de 210 hectáreas ideal para caminatas y paseos en bicicleta.
  • Se puede llegar en auto en aproximadamente dos horas y media a través de la Autopista Ezeiza-Cañuelas y la Ruta Nacional 205.

Lo que identifica a los pueblos de la provincia de Buenos Aires es el asado, la ganadería, el entorno rural y los extensos campos de soja. Sin embargo, en Saladillo existe una conexión inesperada con Nueva Zelanda: el cultivo de kiwis.

Esta localidad se consolida como un destino ideal para una escapada desde la Ciudad. Gracias a un microclima favorable, los productores de la zona apostaron por plantaciones de esta fruta exótica; caminar por los campos de Saladillo genera una sensación de cercanía con los paisajes neozelandeses.

Su infraestructura turística fue creciendo en los últimos años, siempre respetando la identidad del pueblo y el entorno natural. A una distancia de 180 kilómetros de CABA, es una propuesta de cercanía que permite ir y volver en el día; aunque su hospitalidad y su encanto invitan a quedarse un poco más.

Dónde queda Saladillo, Buenos Aires

saladillo-buenos-aires-turismo

Saladillo se encuentra ubicado en el centro de la provincia de Buenos Aires, a aproximadamente a 180 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Limita con los partidos de Roque Pérez, General Alvear, 25 de Mayo y Las Flores.

El paisaje está dominado por llanuras fértiles, montes de eucaliptos y arroyos que atraviesan las estancias, brindando el marco clásico del interior bonaerense.

Qué puedo hacer en Saladillo, Buenos Aires

La visita obligada en Saladillo es conocer las plantaciones de kiwis. Muchos productores locales abren sus puertas y ofrecen visitas guiadas en distintas épocas del año para que los turistas puedan recorrer los montes frutales y aprender sobre el proceso de cultivo. También se puede participar de degustaciones o realizar la experiencia de ser "Cosechero por un día", donde pueden elegir y cortar los kiwis que deseen comprar.

kiwis Saladillo

Es un plan pensado para todos aquellos que quieran conectar con la naturaleza en un escenario rural y al aire libre. Otro punto de atracción central es el Vivero de Cazón, conocido como el "pueblo del millón de árboles".

Ubicado a pocos kilómetros del casco urbano de Saladillo, este predio de 210 hectáreas es uno de los viveros más grandes del país. Es un sitio ideal para realizar caminatas bajo copas de árboles centenarios, hacer paseos en bicicleta por sus senderos y comprar especies exóticas de plantas. La tranquilidad de Cazón lo convierte en un refugio para quienes buscan meditar o hacer picnics en contacto directo con la naturaleza.

Cazón

Para los interesados en la historia y la cultura, el centro de Saladillo ofrece el Museo de la Ciudad, ubicado en una antigua casona, donde se rescata el pasado ferroviario y el desarrollo industrial de la zona. Además, es imperdible una visita a la plaza principal, rodeada de edificios históricos y una variada oferta gastronómica.

Cómo llegar a Saladillo, Buenos Aires

Para llegar a Saladillo desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, el viaje dura alrededor de dos horas y media. Se debe tomar la Autopista Riccheri hacia el Aeropuerto de Ezeiza y luego continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Una vez en la rotonda de Cañuelas, se toma la Ruta Nacional 205, la cual atraviesa ciudades como Lobos y Roque Pérez hasta llegar al acceso principal de Saladillo.

Otra opción es viajar en micros de larga distancia que parten diariamente desde la Terminal de Retiro o la Terminal de Liniers con destino directo a la terminal de Saladillo, o utilizar combis privadas que realizan traslados desde distintos puntos del centro porteño.

