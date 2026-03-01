1 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Irán nombró como jefe de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA

El gobierno iraní designó a Ahmad Vahidi, prófugo de la justicia argentina por el ataque a la mutual judía en Buenos Aires. Su llegada es para reemplazar a Ali Khamenei

Por
El gobierno iraní designó a Ahmad Vahidi

El gobierno iraní designó a Ahmad Vahidi, prófugo de la Justicia argentina.

Captura de pantalla

En las últimas horas, Irán designó al general de brigada Ahmad Vahidi como nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la fuerza militar de élite de ese país, según informó la agencia estatal Mehr. Vahidi reemplaza a su predecesor, fallecido en ataques recientes entre Estados Unidos e Israel.

Elportaaviones USS Abraham Lincoln está ubicado en la zona del Golfo
Te puede interesar:

Estados Unidos negó el ataque de Irán al portaaviones Abraham Lincoln

La designación se da en un momento de conflicto en el poder iraní tras la muerte de figuras claves, entre ellas el líder supremo ayatolá Ali Khamenei y altos mandos militares, que dejó vacante el máximo mando de la Guardia Revolucionaria.

Vahidi, de 66 años, es un militar de amplia trayectoria dentro de las estructuras de seguridad del régimen. Ocupó cargos relevantes como comandante de la Fuerza Quds, unidad encargada de operaciones fuera de Irán, y ha sido ministro de Defensa e Interior en diferentes momentos de su carrera.

Lo que genera controversia es que Vahidi se encuentra prófugo de la Justicia argentina por su presunta participación intelectual en el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en 1994, que dejó 85 muertos y decenas de heridos.

Desde 2007, Interpol mantiene una alerta roja activa contra él a pedido de Argentina, en la que se lo imputa por "homicidio calificado agravado" relacionado con ese ataque. También ha figurado en listas de sanciones internacionales, incluyendo la de Estados Unidos.

La decisión de Teherán de ponerlo al frente de una de sus principales fuerzas militares ha recibido críticas y renueva la tensión entre Argentina e Irán, que mantiene diferencias profundas por el caso AMIA y el reclamo histórico de justicia por las víctimas de aquel atentado.

En este contexto, el jefe de Estado Mayor, Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, murieron. De este modo, las víctimas se unen a las del jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tensión en el estrecho de Ormuz: un buque se prendió fuego y hay incertidumbre por el abastecimiento de petróleo

Tensión en el estrecho de Ormuz: un buque se prendió fuego y hay incertidumbre por el abastecimiento de petróleo

El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, fue asesinado por Estados Unidos e Israel.

Irán definió el triunvirato que dirigirá el país tras la muerte de Ali Khamenei

El presentador rompió en llanto al anunciar que el líder iraní fue batido.

Video: así anunciaba la TV iraní la muerte del líder supremo Ali Khamenei

Irán confirmó que no jugará el Mundial 2026 tras el ataque de Estados Unidos e Israel: qué selección ocupará su lugar

Irán confirmó que no jugará el Mundial 2026 tras el ataque de EEUU e Israel: qué selección ocupará su lugar

Festejos de mujeres en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Irán, entre festejos y manifestaciones tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Murió el jefe del Estado Mayor de Irán, Abdorahim Musaví.

Irán confirmó la muerte del jefe del Estado Mayor y del ministro de Defensa

Rating Cero

Desarrolló una trayectoria vinculada al modelaje, la conducción y distintos proyectos propios.

La impresionante transformación de Solange Abraham, a 15 años de aparecer en Gran Hermano

Rothman también se refirió al acuerdo que Sony tiene con Marvel como algo con un gran potencial para nosotros, y ha sido uno de los mejores acuerdos de la historia para ambas compañías.

Marvel planea un nuevo reboot junto a Sony para un personaje de Spider Man: de quien se trata

Más allá de los superpoderes, lo que realmente sostiene a esta historia es algo mucho más humano: el proceso de convertirse en quien uno está destinado a ser.
play

Esta serie no convencional sobre un famoso superhéroe de DC ya está en Netflix y es furor: de cuál se trata

Según el resumen oficial de Netflix: En Kansas, el adolescente Clark Kent usa sus nuevos superpoderes para combatir el crimen mientras lidia con el amor, el drama familiar y los desafíos de su edad.
play

De qué se trata Smalville, la histórica serie de Superman que llegó a Netflix y es furor

Ahora llegó a la gran N roja, Mi gran boda griega 3, la comedia de 2023 que es tendencia en este momento y ya está disponible para que puedan disfrutarla desde la comodidad de tu casa. 
play

Tendencia en Netflix: cuál es la trama de Mi gran boda griega 3, la comedia romántica que es de lo más visto

La mediática permanece en un centro neuropsiquiátrico bajo un hermetismo total.

¿Qué pasa con Leevon Kennedy? De la desaparición en redes a su internación forzada

últimas noticias

El filósofo aragonés Baltasar Gracián, siglo XVII

Baltasar Gracián, filósofo: "Deja siempre algo que desear; de lo contrario serás un..."

Hace 7 minutos
Elportaaviones USS Abraham Lincoln está ubicado en la zona del Golfo

Estados Unidos negó el ataque de Irán al portaaviones Abraham Lincoln

Hace 16 minutos
Cuadraditos saludables con arándanos y avena casera.

La receta súper sencilla de cuadraditos de arándanos saludables de Paulina Cocina

Hace 19 minutos
Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Hace 26 minutos
El caso que conmocionó a todos por lo impactante de la situación

Una tos lo hizo ir al médico y el diagnóstico lo cambió todo: cuál es la increíble historia

Hace 30 minutos