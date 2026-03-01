IR A
Marvel planea un nuevo reboot junto a Sony para un personaje de Spider Man: de quien se trata

Esperemos que hayan aprendido la lección después de 'Morbius', 'Madame Web' y 'Kraven the Hunter'.

Rothman también se refirió al acuerdo que Sony tiene con Marvel como algo con "un gran potencial para nosotros, y ha sido uno de los mejores acuerdos de la historia para ambas compañías.

Sony ha hecho todo lo que ha podido para rentabilizar el tener los derechos de Spider-Man y todos los personajes de ese universo. Por desgracia, la saga de spin-offs no funcionó tan bien como esperaba el estudio, por lo que decidió paralizarlo tras el estreno de 'Kraven the Hunter', pero desde Sony se acaba de anunciar un reboot con nuevos actores.

Daniel Radcliffe, famoso por interpretar a Harry Potter, fue rumoreado para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), posiblemente como Wolverine, pero descartó la idea.
Un famoso actor de Harry Potter fue sondeado para Marvel pero se negó: quién es y por qué no estará

Tom Rothman, actual CEO de Sony Pictures, ha visitado el podcast The Town, donde además de desvelar el verdadero motivo por el que 'Spider-Man: No Way Home' se quedó sin estrenarse en China, también ha asegurado que el Spiderverso no está muerto y ha asegurado que el estudio piensa relanzarlo en un futuro.

Cuál es el reboot que planea Marvel junto a Sony y que se relaciona con Spider Man

Lo otro que ha dejado totalmente claro Rothman es que se tratará de un reboot con nueva gente, por lo que podemos ir olvidándonos de volver a ver a Tom Hardy, Dakota Johnson, Jared Leto o Aaron Taylor-Johnson. Siendo justos, Hardy sería el único que el estudio podría querer de vuelta, pero 'Venom: El último baile' funcionaba bastante bien a modo de cierre para su historia.

La duda ahora está en saber qué enfoque piensan adoptar, porque Sony culpó en su momento a la prensa del fracaso de 'Kraven the hunter', asegurando que tanto esa como 'Madame Web' no eran malas películas y que no entendían el fracaso. Si todavía mantienen esa postura, me cuesta pensar en que un reboot vaya a solucionar nada.

Además, Rothman también se refirió al acuerdo que Sony tiene con Marvel como algo con "un gran potencial para nosotros, y ha sido uno de los mejores acuerdos de la historia para ambas compañías. Un acuerdo realmente beneficioso para ambas partes". Recordemos que este mismo 2026 se estrena 'Spider-Man 4', con Tom Holland dando vida de nuevo al trepamuros.

