Esta serie no convencional sobre un famoso superhéroe de DC ya está en Netflix y es furor: de cuál se trata

Más allá de los superpoderes, lo que realmente sostiene a esta historia es algo mucho más humano: el proceso de convertirse en quien uno está destinado a ser.

Esta serie no convencional sobre un famoso superhéroe de DC ya está en Netflix y es furor: no todas las historias de superhéroes empiezan con un traje y una capa. Algunas comienzan en un pueblo chico, en el medio de Kansas, ¿de cuál se trata?

La llegada de la producción al catálogo de la N roja el 24 de febrero reactivó la nostalgia de toda una generación y, al mismo tiempo, despertó la curiosidad de nuevos espectadores. La propuesta propone algo poco habitual dentro del universo de DC: contar la juventud de Clark Kent antes de convertirse en Superman.

Durante 10 temporadas y 218 episodios, la ficción explora el crecimiento emocional del personaje. No se trata solo de poderes extraordinarios. Se trata de identidad, pertenencia, decisiones difíciles y el peso de un destino que todavía no está del todo claro. El eje está puesto en el conflicto interno: ¿cómo convivir con habilidades que nadie más tiene? ¿Cómo sostener amistades, romances y vida familiar cuando el secreto lo atraviesa todo? Ese enfoque más humano fue, justamente, lo que la convirtió en un fenómeno.

Smallville Sinopsis de Smallville, la serie que llegó a Netflix y es tendencia Según la sinopsis oficial: en Kansas, un joven Clark Kent comienza a descubrir sus habilidades mientras enfrenta los desafíos propios de la adolescencia.

Reparto principal El elenco que dio vida a esta historia incluye a:

Tom Welling

Allison Mack

Kristin Kreuk

Michael Rosenbaum

Erica Durance

John Glover

Annette O'Toole

John Schneider

Justin Hartley

Sus interpretaciones fueron clave para que el público conectara con los personajes más allá del universo fantástico.