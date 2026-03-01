IR A
IR A

Esta serie no convencional sobre un famoso superhéroe de DC ya está en Netflix y es furor: de cuál se trata

A lo largo de las temporadas aparecen versiones tempranas de personajes icónicos del universo heroico, pero el foco siempre vuelve al mismo punto: el camino hacia la aceptación del propio destino.

Más allá de los superpoderes

Más allá de los superpoderes, lo que realmente sostiene a esta historia es algo mucho más humano: el proceso de convertirse en quien uno está destinado a ser.

Esta serie no convencional sobre un famoso superhéroe de DC ya está en Netflix y es furor: no todas las historias de superhéroes empiezan con un traje y una capa. Algunas comienzan en un pueblo chico, en el medio de Kansas, ¿de cuál se trata?

Según el resumen oficial de Netflix: En Kansas, el adolescente Clark Kent usa sus nuevos superpoderes para combatir el crimen mientras lidia con el amor, el drama familiar y los desafíos de su edad.
Te puede interesar:

De qué se trata Smalville, la histórica serie de Superman que llegó a Netflix y es furor

La llegada de la producción al catálogo de la N roja el 24 de febrero reactivó la nostalgia de toda una generación y, al mismo tiempo, despertó la curiosidad de nuevos espectadores. La propuesta propone algo poco habitual dentro del universo de DC: contar la juventud de Clark Kent antes de convertirse en Superman.

Durante 10 temporadas y 218 episodios, la ficción explora el crecimiento emocional del personaje. No se trata solo de poderes extraordinarios. Se trata de identidad, pertenencia, decisiones difíciles y el peso de un destino que todavía no está del todo claro. El eje está puesto en el conflicto interno: ¿cómo convivir con habilidades que nadie más tiene? ¿Cómo sostener amistades, romances y vida familiar cuando el secreto lo atraviesa todo? Ese enfoque más humano fue, justamente, lo que la convirtió en un fenómeno.

Smallville

Sinopsis de Smallville, la serie que llegó a Netflix y es tendencia

Según la sinopsis oficial: en Kansas, un joven Clark Kent comienza a descubrir sus habilidades mientras enfrenta los desafíos propios de la adolescencia.

Tráiler de Smallville

Embed - Smallville Netflix now streaming season 1 official trailer

Reparto principal

El elenco que dio vida a esta historia incluye a:

  • Tom Welling
  • Allison Mack
  • Kristin Kreuk
  • Michael Rosenbaum
  • Erica Durance
  • John Glover
  • Annette O'Toole
  • John Schneider
  • Justin Hartley
  • Sam Jones III

Sus interpretaciones fueron clave para que el público conectara con los personajes más allá del universo fantástico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La serie de Fórmula 1 que es furor en Netflix.
play

Esta famosa serie deportiva tiene una nueva temporada en Netflix y ya alcanzó lo más visto: cuál es

La nueva entrega de la docuserie de Netflix, que se estrenó el 27 de febrero, está centrada en la temporada 2025 de la Fórmula 1 y muestra, una vez más, el detrás de escena de las decisiones deportivas, políticas y humanas que atraviesan a la categoría.
play

Formula 1: Drive to Survive llega con su nueva temporada a Netflix: ¿aparece Colapinto?

Sigue a una joven policía que descubre los oscuros secretos de un centro para jóvenes con problemas de conducta en un pequeño pueblo de Vermont..
play

Sectas, negocios y hechos reales: esta miniserie está causando furor en Netflix

Streaming: series y documentales de cárteles mexicanos. 

Las mejores series y documentales sobre El Mencho y el cártel de Jalisco Nueva Generación

‘El agente nocturno’ era una de las grandes apuestas de Netflix para este mes de febrero y parece que le ha ido muy bien. Tanto es así, que la tercera temporada de esta apasionante serie thriller de conspiraciones políticas y atentados terroristas ha logrado posicionarse como número 1.
play

De qué se trata El agente nocturno, la serie de Netflix que tiene nueva temporada y es lo más visto del momento

El efecto del estreno se sintió de inmediato: en pocos días escaló hasta ubicarse entre lo más visto a nivel global.
play

Esta serie a pura acción y suspenso estrenó su nueva temporada en Netflix y es lo más visto en todo el mundo: cómo se llama

últimas noticias

play
Según el resumen oficial de Netflix: En Kansas, el adolescente Clark Kent usa sus nuevos superpoderes para combatir el crimen mientras lidia con el amor, el drama familiar y los desafíos de su edad.

De qué se trata Smalville, la histórica serie de Superman que llegó a Netflix y es furor

Hace 12 minutos
play
Ahora llegó a la gran N roja, Mi gran boda griega 3, la comedia de 2023 que es tendencia en este momento y ya está disponible para que puedan disfrutarla desde la comodidad de tu casa. 

Tendencia en Netflix: cuál es la trama de Mi gran boda griega 3, la comedia romántica que es de lo más visto

Hace 23 minutos
El Papa León XIV pidió que se evite un “abismo irreparable”actuando con diplomacia y promoviendo el bien de los pueblos

El Papa León XIV expresó su preocupación por Oriente Medio: "Elevo mi súplica por un urgente retorno al diálogo"

Hace 24 minutos
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

Como podés apelar si ARCA te recategorizó de oficio en el monotributo

Hace 34 minutos
Vladimir Putin condenó el asesinato de Jameneí y acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional

Putin condenó el asesinato de Khamenei y acusó a EEUU de violar el derecho internacional

Hace 42 minutos