Tendencia en Netflix: cuál es la trama de Mi gran boda griega 3, la comedia romántica que es de lo más visto

Ahora llegó a la gran N roja, Mi gran boda griega 3, la comedia de 2023 que es tendencia en este momento y ya está disponible para que puedan disfrutarla desde la comodidad de tu casa. Se trata de la tercera película de la trilogía de Mi gran boda griega que fue todo un éxito en cines. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te pierdas este nuevo estreno en el mes de marzo 2026.

Sinopsis de Mi gran boda griega 3, la comedia que es tendencia en Netflix La familia Portokalos viaja a una reunión familiar en Grecia en un viaje lleno de amor, giros y sorpresas.

Tras el fallecimiento de Gus, Toula y toda la familia viajan al pueblo natal de su padre en Grecia para una reunión familiar masiva y para cumplir su último deseo: entregar su diario a sus amigos de la infancia.

mi gran bodra griega Tráiler de Mi gran boda griega 3 Embed - Mi Gran Boda Griega 3 Tráiler Oficial Español (2023) Reparto de Mi gran boda griega 3 Regresan Nia Vardalos (quien también dirige), John Corbett y la inolvidable tía Voula (Andrea Martin). La película es una carta de amor a Michael Constantine (Gus), quien falleció en 2021.

