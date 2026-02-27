Turismo en Argentina: la ciudad de ensueño que pocos conocen y se dedica al bienestar de sus visitantes Para una escapada gasolera, este pueblo de Entre Ríos ofrece contacto con la naturaleza, descanso en las termas y paseos tranquilos. Por + Seguir en







El destino en Entre Ríos ideal para una escapada rápida. Turismo Villa Elisa

Villa Elisa es un pueblo del centro de Entre Ríos ideal para un viaje corto por su combinación de tranquilidad, naturaleza y buena accesibilidad.

La atracción principal son las Termas Villa Elisa, con piscinas de distintas temperaturas, spa y amplios espacios verdes.

La Estancia Museo El Porvenir de Villa Elisa, Entre Ríos, permite conocer la historia de los inmigrantes que fundaron la ciudad a fines del siglo XIX.

El Balneario Municipal El Rocha suma un plan al aire libre junto a un arroyo de aguas poco profundas. En el corazón del litoral argentino, Villa Elisa se consolida como uno de los destinos perfectos, que combinan descanso y naturaleza sin necesidad de hacer un viaje eterno en auto. Ideal para una escapada de fin de semana largo en verano o incluso para cortar la rutina en cualquier momento del año, esta localidad de Entre Ríos ofrece un plan completo con aguas termales y verde por todos lados.

Dónde queda Villa Elisa, Entre Ríos Villa Elisa está ubicada en el centro-este de la provincia de Entre Ríos, dentro del Departamento de Colón. Se encuentra estratégicamente sobre la Autovía Nacional 14 (kilómetro 155), a apenas 15 kilómetros del río Uruguay y a unos 32 kilómetros de la ciudad de Colón. Su localización la convierte en un punto ideal para combinar con otros atractivos de la región, como el cercano Parque Nacional El Palmar, que está a solo 50 kilómetros; famoso por sus extensos palmares y paisajes típicos del litoral.

villa elisa, entre rios (2) Villa Elisa termas Termas Villa Elisa Qué puedo hacer en Villa Elisa, Entre Ríos El gran emblema local de Villa Elisa son sus aguas termales. Termas Villa Elisa es un complejo de 41 hectáreas que se posiciona entre los más completos del país. Cuenta con 10 piscinas de distintas temperaturas y usos, además de propuestas de alojamiento, gastronomía, spa y actividades recreativas. El predio incluye amplios espacios verdes con sombra natural y un lago artificial de cuatro hectáreas.

Para quienes buscan sumar un poco de historia, la parada obligada es la Estancia Museo El Porvenir. Villa Elisa fue fundada en 1890 por inmigrantes suizos, franceses e italianos, y en esta antigua casona del siglo XIX, que supo ser residencia de Héctor de Elia, el fundador de la ciudad, se puede recorrer y conocer objetos y anécdotas que reconstruyen los primeros años del pueblo. Además, sus visitas guiadas permiten entender cómo se forjó la identidad local. El lugar se puede visitar de Miércoles a lunes de 10 a 13 y 17 a 20:30 hs; martes cerrado.

Si tu idea es conectar con la naturaleza en estado más puro, el Balneario Municipal El Rocha es una excelente alternativa. Ubicado a 9 kilómetros del centro (Ruta 130, kilómetro 7), ofrece un arroyo de vertientes de aguas poco profundas, rodeado de un entorno nativo que invita a pasar el día sin mirar el reloj. Está abierto de 8:00 a 24:00 (del 1 noviembre al 31 marzo).

entre ríos el palmar, entre ríos Turismo Villa Elisa Cómo llegar a Villa Elisa, Entre Ríos Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar en auto en aproximadamente cuatro horas, tomando la Ruta Nacional 14. Es un trayecto directo y cómodo, ideal para organizar una salida sin demasiada logística. En ómnibus de larga distancia, desde Retiro, hay pasajes disponibles a partir de 30.000 pesos. Con propuestas que combinan relax, historia y aire libre, Villa Elisa se presenta como una escapada cercana pero con espíritu de viaje largo: ese equilibrio justo que muchos bonaerenses buscan cuando necesitan cortar con la rutina sin irse tan lejos.