27 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: la ciudad de ensueño que pocos conocen y se dedica al bienestar de sus visitantes

Para una escapada gasolera, este pueblo de Entre Ríos ofrece contacto con la naturaleza, descanso en las termas y paseos tranquilos.

Por
El destino en Entre Ríos ideal para una escapada rápida. 

El destino en Entre Ríos ideal para una escapada rápida. 

Turismo Villa Elisa

  • Villa Elisa es un pueblo del centro de Entre Ríos ideal para un viaje corto por su combinación de tranquilidad, naturaleza y buena accesibilidad.

  • La atracción principal son las Termas Villa Elisa, con piscinas de distintas temperaturas, spa y amplios espacios verdes.

  • La Estancia Museo El Porvenir de Villa Elisa, Entre Ríos, permite conocer la historia de los inmigrantes que fundaron la ciudad a fines del siglo XIX.

  • El Balneario Municipal El Rocha suma un plan al aire libre junto a un arroyo de aguas poco profundas.

En el corazón del litoral argentino, Villa Elisa se consolida como uno de los destinos perfectos, que combinan descanso y naturaleza sin necesidad de hacer un viaje eterno en auto. Ideal para una escapada de fin de semana largo en verano o incluso para cortar la rutina en cualquier momento del año, esta localidad de Entre Ríos ofrece un plan completo con aguas termales y verde por todos lados.

asi es carmelo, la escapada que se puede hacer en uruguay y esta cerca de buenos aires
Te puede interesar:

Así es Carmelo, la escapada que se puede hacer en Uruguay y está cerca de Buenos Aires

Dónde queda Villa Elisa, Entre Ríos

Villa Elisa está ubicada en el centro-este de la provincia de Entre Ríos, dentro del Departamento de Colón. Se encuentra estratégicamente sobre la Autovía Nacional 14 (kilómetro 155), a apenas 15 kilómetros del río Uruguay y a unos 32 kilómetros de la ciudad de Colón. Su localización la convierte en un punto ideal para combinar con otros atractivos de la región, como el cercano Parque Nacional El Palmar, que está a solo 50 kilómetros; famoso por sus extensos palmares y paisajes típicos del litoral.

villa elisa, entre rios (2)
Villa Elisa termas

Villa Elisa termas

Qué puedo hacer en Villa Elisa, Entre Ríos

El gran emblema local de Villa Elisa son sus aguas termales. Termas Villa Elisa es un complejo de 41 hectáreas que se posiciona entre los más completos del país. Cuenta con 10 piscinas de distintas temperaturas y usos, además de propuestas de alojamiento, gastronomía, spa y actividades recreativas. El predio incluye amplios espacios verdes con sombra natural y un lago artificial de cuatro hectáreas.

Para quienes buscan sumar un poco de historia, la parada obligada es la Estancia Museo El Porvenir. Villa Elisa fue fundada en 1890 por inmigrantes suizos, franceses e italianos, y en esta antigua casona del siglo XIX, que supo ser residencia de Héctor de Elia, el fundador de la ciudad, se puede recorrer y conocer objetos y anécdotas que reconstruyen los primeros años del pueblo. Además, sus visitas guiadas permiten entender cómo se forjó la identidad local. El lugar se puede visitar de Miércoles a lunes de 10 a 13 y 17 a 20:30 hs; martes cerrado.

Si tu idea es conectar con la naturaleza en estado más puro, el Balneario Municipal El Rocha es una excelente alternativa. Ubicado a 9 kilómetros del centro (Ruta 130, kilómetro 7), ofrece un arroyo de vertientes de aguas poco profundas, rodeado de un entorno nativo que invita a pasar el día sin mirar el reloj. Está abierto de 8:00 a 24:00 (del 1 noviembre al 31 marzo).

entre ríos
el palmar, entre ríos

el palmar, entre ríos

Cómo llegar a Villa Elisa, Entre Ríos

Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar en auto en aproximadamente cuatro horas, tomando la Ruta Nacional 14. Es un trayecto directo y cómodo, ideal para organizar una salida sin demasiada logística. En ómnibus de larga distancia, desde Retiro, hay pasajes disponibles a partir de 30.000 pesos.

Con propuestas que combinan relax, historia y aire libre, Villa Elisa se presenta como una escapada cercana pero con espíritu de viaje largo: ese equilibrio justo que muchos bonaerenses buscan cuando necesitan cortar con la rutina sin irse tan lejos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

el destino para hacer una escapada cerca de buenos aires y tiene un telescopio para ver el cielo

El destino para hacer una escapada cerca de Buenos Aires y tiene un telescopio para ver el cielo

Es una buena opción para pasar el día gracias a su fácil acceso.

Turismo: el pueblito de Córdoba que pocos conocen y tiene balnearios hermosos con agua cristalina

Anteriormente formaba parte de la antigua Quinta Hale.

Este es el rincón de Recoleta más exclusivo y se puede visitar en cualquier momento si estás paseando en Buenos Aires

El destino de montaña ideal cerca de Buenos Aires.

La escapada de montaña cerca de Buenos Aires para descansar si todavía no te fuiste de vacaciones

Los sitios en Uruguay que son imperdibles para quienes deciden hacer Turismo allí

Estas 4 ciudades de Uruguay son perfectas para hacer una escapada en cualquier momento del año: como llegar

Cuenta con un entorno que parece detenido en otro tiempo.

Turismo a Salta: el pueblo con mucha tradición que pocos conocen y tiene fincas para visitar

Rating Cero

La película Tan distinto como yo (Same Kind of Different as Me) está actualmente disponible en el catálogo de Netflix. Narra la historia real de un exitoso comerciante de arte (Greg Kinnear) y su esposa (Renée Zellweger), quienes entablan una amistad transformadora con un hombre sin hogar (Djimon Hounsou) para intentar salvar su matrimonio.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Tan distinto como yo, la emotiva película que aborda el racismo desde un lugar poco explorado

Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: el terror que revive una de las sagas más impactantes del cine volvió a sacudir a los fanáticos del horror con la llegada de una producción que retoma el universo de una de las franquicias más icónicas del género.
play

De qué se trata El exorcista: Creyentes, la película terrorífica que es furor en Netflix

Frente a la incógnita masculina, otra posibilidad que ha cobrado fuerza es la de un relevo femenino a través de X-23, personaje interpretado por Dafne Keen en Logan.

¿Daniel Radcliffe es el próximo Wolverine? Qué dijo el actor sobre los rumores que lo vinculan con Marvel

El cambio físico se logró mediante un programa diseñado por el entrenador Corey Calliet.

Stallone eligió la transformación física más impactante en la historia del cine: 11 kilos de músculo en 11 meses

Gran Hermano Generación Dorada empezó con altos números de rating. 

Gran Hermano 2026: se filtró quién será el primer eliminado en medio de un escándalo

Bridgerton continúa sumando temporadas en Netflix. 

Qué se sabe de la temporada 5 de Bridgerton en Netflix: historia, fecha de estreno y personajes que regresan

últimas noticias

play

Caso Loan: confirmaron la fecha del juicio contra los 17 imputados

Hace 21 minutos
Von der Leyen brindó una conferencia de prensa. 

La Unión Europea comenzará a aplicar de manera parcial el acuerdo con el Mercosur

Hace 34 minutos
play

Seguí en vivo el debate en el Senado sobre la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

Hace 43 minutos
Mapa de cortes por la reforma laboral.

Mapa de cortes en CABA: qué calles están cerradas para circular por las marchas contra la reforma laboral

Hace 1 hora
play
Lanús le ganó a Flamengo y obtuvo su cuarta estrella internacional. 

Lanús campeón de la Recopa 2026: así quedó la tabla de títulos internacionales

Hace 1 hora