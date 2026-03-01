De qué se trata Smalville, la histórica serie de Superman que llegó a Netflix y es furor Una de las mejores ficciones de los últimos años está en Netflix y vuelve a hacer historia entre los fans de las series. + Seguir en







Según el resumen oficial de Netflix: "En Kansas, el adolescente Clark Kent usa sus nuevos superpoderes para combatir el crimen mientras lidia con el amor, el drama familiar y los desafíos de su edad".

La llegada de Smallville en Netflix se convirtió en una de las noticias más celebradas por los fanáticos de las series de superhéroes. La ficción que marcó a toda una generación regresó con sus 10 temporadas completas, lista para volver a batir récords en la plataforma de la N roja. Lo que muchos no vieron venir fue el impacto inmediato que provocó su desembarco el 24 de febrero.

Durante años, Netflix apostó fuerte por sus producciones originales. Sin embargo, también entendió que los grandes títulos de otras compañías siguen siendo esenciales para sostener y ampliar su catálogo. La llegada de esta serie fue una prueba más de esa estrategia. Y el movimiento no pasó desapercibido.

Cuando se estrenó en 2001, Smallville no solo presentó una nueva versión del mito de Superman. Apostó por algo diferente. Mostró la adolescencia de Clark Kent antes de convertirse en el héroe más famoso del planeta. Y lo hizo con una estructura narrativa que hoy parece casi imposible de replicar.

La serie alcanzó las 10 temporadas y sumó 218 episodios. Ese número no fue un detalle menor. Se transformó en la serie de superhéroes en imagen real más extensa de todos los tiempos. Un récord que aún mantiene. La producción que más se acercó fue The Flash, que finalizó con 9 temporadas y 184 capítulos. Pero no logró superar la marca.

Creada por Alfred Gough y Miles Millar, la ficción abrazó un tono juvenil que conectó de inmediato con el público. El drama adolescente se mezcló con la ciencia ficción. El romance convivió con la acción. Y el misterio rodeó cada temporada. La serie construyó un universo coherente. Respetó el legado del personaje sin depender por completo de él. Se permitió explorar nuevas versiones de villanos clásicos. Introdujo conflictos emocionales sólidos. El público no solo quería ver poderes. Quería ver decisiones. Dilemas. Consecuencias. Esa profundidad fue la que sostuvo el interés durante diez años. Además, la producción supo adaptarse. Con el correr de las temporadas, el tono evolucionó. Se volvió más oscuro, maduro y cercano al destino inevitable de su protagonista. En una época en la que las temporadas superaban los 20 episodios, el público vivió las historias con otra paciencia. Cada capítulo aportó desarrollo de personajes. Y fue precisamente esa cadencia la que definió a la serie. 1ae421931554-smallville-t Tráiler de Smallville Embed - Smallville Temporada 1 | Trailer Reparto de Smallville Tom Welling

Allison Mack

Kristin Kreuk

Michael Rosenbaum

John Glover

Erica Durance

Annette O'Toole

John Schneider

Justin Hartley

Sam Jones III smal