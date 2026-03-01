La impresionante transformación de Solange Abraham, a 15 años de aparecer en Gran Hermano El regreso muestra una historia atravesada por cambios y aprendizajes. La exposición vuelve con otra mirada y nuevos desafío + Seguir en







Solange Abraham reapareció en televisión tras más de una década con una imagen renovada y una etapa personal distinta.





Su regreso generó impacto entre el público por los cambios físicos, profesionales y familiares que atravesó desde su primera aparición.





Luego del reality construyó una carrera en medios, emprendimientos y proyectos propios, alternando exposición con períodos de bajo perfil.





La vuelta al programa ocurre en un momento de madurez y redefinición, con una mirada estratégica sobre esta nueva oportunidad. La reaparición de Solange Abraham en Gran Hermano marcó uno de los regresos más comentados del ciclo, al producirse 15 años después de su primera participación. La tucumana volvió a ingresar a la casa con una imagen diferente y una historia atravesada por cambios personales y profesionales que modificaron por completo su presente.

Quienes la recordaban por la edición 2011 se encontraron con una mujer de 37 años, con otro estilo, otra identidad pública y una actitud más segura. El paso del tiempo no solo se reflejó en lo estético, sino también en la manera de mostrarse frente a las cámaras y de interpretar el juego televisivo desde la experiencia.

A lo largo de estos años desarrolló una trayectoria vinculada al modelaje, la conducción y distintos proyectos propios, mientras transitaba etapas de exposición mediática y otras más reservadas.

solange abraham Redes sociales Así se ve Solange Abraham El cambio más visible aparece en su aspecto al dejar atrás la imagen con la que el público la conoció en su debut televisivo, adoptando un look rubio junto a un estilo más maduro, acompañado por una actitud de mayor seguridad. También retomó su nombre completo, marcando una diferencia simbólica respecto de la etapa en la que se presentó como Solange Gómez, en lo que definió como una forma de reafirmar su identidad actual.

Durante su primera estadía en el programa permaneció 126 días aislada y fue una de las participantes con mayor permanencia en esa edición, donde convivió con figuras como Cristian U. Aquella experiencia la dejó cerca de la final y con la sensación de tener un recorrido inconcluso dentro del juego.

solange abraham Redes sociales Luego de salir de la casa, aprovechó la visibilidad para insertarse en el mundo del modelaje, realizar producciones de moda y aparecer en portadas de revistas. Más tarde amplió su perfil hacia la conducción en televisión, con trabajos en Canal 9, MTV Latinoamérica y ciclos como En estéreo y Fuera de eje en Fox Sports, consolidando una presencia versátil dentro del entretenimiento. Con el tiempo también desarrolló proyectos propios, como una marca de indumentaria infantil y la creación del podcast El Casting, donde entrevistó a figuras del espectáculo. Ese camino profesional estuvo acompañado por decisiones personales importantes, como en 2015 cuando se casó con Marcelo Da Corte o en 2017 cuando nació su hija Delfina y eligió correrse momentáneamente del foco mediático para priorizar la vida familiar.