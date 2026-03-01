1 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

"La moral como política de Estado": el mensaje de Javier Milei en la previa de la apertura de las sesiones en el Congreso

El Presidente escribió un escueto mensaje en X, horas antes de lo que será su discurso en la Cámara de Diputados tras los triunfos legislativos durante las extraordinarias. ¿Un adelanto de lo que será el eje político de su presentación?

Por
Desde LLA prometen el Congreso más reformista de la historia.

Desde LLA prometen "el Congreso más reformista de la historia".

Horas antes de lo que será su presentación en la Cámara de Diputados para abrir un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso, Javier Milei escribió un escueto mensaje en el que dejó ¿un adelanto? de lo que podría ser el eje de su discurso. "La moral como política de Estado", escribió el Presidente en su cuenta de X.

Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei
Te puede interesar:

Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

El acto se desarrollará en horario nocturno, una modalidad que el Gobierno instaló desde el inicio de la gestión, con el objetivo de maximizar la audiencia. Milei hablará ante una Asamblea Legislativa que presenta un escenario político más favorable que en el arranque de su mandato, luego de que el oficialismo lograra aprobar proyectos centrales durante las extraordinarias de febrero, como la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2028062824585367614&partner=&hide_thread=false

Según dejaron trascender, el contenido del mensaje fue preparado directamente por el mandatario junto a su círculo más cercano y se mantuvo en reserva hasta último momento. Según fuentes oficiales, la exposición tendrá una duración aproximada de una hora y buscará reforzar el perfil reformista.

Entre los ejes previstos figura el anuncio de un paquete de más de 40 iniciativas legislativas que el Ejecutivo pretende impulsar durante este año, en línea con el objetivo de profundizar la transformación del Estado y la economía. También se espera que el mandatario haga un repaso de las medidas adoptadas desde el inicio de su gestión, con énfasis en los cambios estructurales implementados y en la situación heredada.

la libertad avanza festejo 27-2-26
Los referentes de La Libertad Avanza festejaron la sanción de la reforma laboral.

Los referentes de La Libertad Avanza festejaron la sanción de la reforma laboral.

En la Casa Rosada sostienen que el hermetismo responde a la intención de que el discurso tenga impacto político y público en el momento de su pronunciamiento. Bajo esa lógica, el Gobierno apuesta a que la intervención marque el rumbo del nuevo período parlamentario y consolide el respaldo político necesario para avanzar con su agenda de reformas.

Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

El presidente Javier Milei dará inicio este domingo al período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso ante la Asamblea Legislativa, en una ceremonia prevista para las 21 que reunirá a diputados, senadores y autoridades de los tres poderes del Estado, además de representantes provinciales.

En la antesala del acto, el Gobierno definió un amplio dispositivo de seguridad que implicará cortes de tránsito y controles en los accesos al Palacio Legislativo. El operativo incluirá vallados en distintos puntos del perímetro y desvíos vehiculares en avenidas clave de la zona.

Según se informó, los ingresos habilitados serán por las intersecciones de Riobamba y Bartolomé Mitre, y de Sarandí e Hipólito Yrigoyen. Esos accesos estarán destinados tanto al ingreso peatonal como al arribo de los vehículos que transporten a funcionarios y dirigentes convocados a la ceremonia.

En paralelo, habrá restricciones en arterias centrales del área, entre ellas los cruces de Entre Ríos y Alsina, Rivadavia y Callao, Rivadavia y Ayacucho, y Combate de los Pozos e Hipólito Yrigoyen. La presencia policial buscará garantizar el orden y la seguridad durante el desarrollo del acto institucional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei inaugura el período de sesiones ordinarias con un Congreso más alineado a su Gobierno

Milei ultimó los detalles del discurso y se prepara para abrir las sesiones ordinarias del Congreso

Con este premio, la directora se ubicó entre las referentes del cine regional.
play

"La ultraderecha vino a destruirlo todo": el duro mensaje de Dolores Fonzi tras ganar el Goya

El Grupo de los 6 junto al presidente Javier Milei.

El Grupo de los 6 celebró la reforma laboral: "El diálogo entre trabajadores y empleadores será fundamental"

play

El Gobierno elevó a alto el nivel de seguridad tras la escalada de tensión en Medio Oriente

El presidente Javier Milei brindará un discurso en el Congreso.

Cómo ver en vivo la apertura de sesiones de Milei en el Congreso

Los referentes de La Libertad Avanza festejaron la sanción de la reforma laboral.

El oficialismo destacó la "histórica" aprobación de la reforma laboral

Rating Cero

Desarrolló una trayectoria vinculada al modelaje, la conducción y distintos proyectos propios.

La impresionante transformación de Solange Abraham, a 15 años de aparecer en Gran Hermano

Rothman también se refirió al acuerdo que Sony tiene con Marvel como algo con un gran potencial para nosotros, y ha sido uno de los mejores acuerdos de la historia para ambas compañías.

Marvel planea un nuevo reboot junto a Sony para un personaje de Spider Man: de quien se trata

Más allá de los superpoderes, lo que realmente sostiene a esta historia es algo mucho más humano: el proceso de convertirse en quien uno está destinado a ser.
play

Esta serie no convencional sobre un famoso superhéroe de DC ya está en Netflix y es furor: de cuál se trata

Según el resumen oficial de Netflix: En Kansas, el adolescente Clark Kent usa sus nuevos superpoderes para combatir el crimen mientras lidia con el amor, el drama familiar y los desafíos de su edad.
play

De qué se trata Smalville, la histórica serie de Superman que llegó a Netflix y es furor

Ahora llegó a la gran N roja, Mi gran boda griega 3, la comedia de 2023 que es tendencia en este momento y ya está disponible para que puedan disfrutarla desde la comodidad de tu casa. 
play

Tendencia en Netflix: cuál es la trama de Mi gran boda griega 3, la comedia romántica que es de lo más visto

La mediática permanece en un centro neuropsiquiátrico bajo un hermetismo total.

¿Qué pasa con Leevon Kennedy? De la desaparición en redes a su internación forzada

últimas noticias

El filósofo aragonés Baltasar Gracián, siglo XVII

Baltasar Gracián, filósofo: "Deja siempre algo que desear; de lo contrario serás un..."

Hace 6 minutos
Elportaaviones USS Abraham Lincoln está ubicado en la zona del Golfo

Estados Unidos negó el ataque de Irán al portaaviones Abraham Lincoln

Hace 15 minutos
Cuadraditos saludables con arándanos y avena casera.

La receta súper sencilla de cuadraditos de arándanos saludables de Paulina Cocina

Hace 18 minutos
Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Hace 25 minutos
El caso que conmocionó a todos por lo impactante de la situación

Una tos lo hizo ir al médico y el diagnóstico lo cambió todo: cuál es la increíble historia

Hace 29 minutos