"La moral como política de Estado": el mensaje de Javier Milei en la previa de la apertura de las sesiones en el Congreso El Presidente escribió un escueto mensaje en X, horas antes de lo que será su discurso en la Cámara de Diputados tras los triunfos legislativos durante las extraordinarias. ¿Un adelanto de lo que será el eje político de su presentación? Por + Seguir en







Desde LLA prometen "el Congreso más reformista de la historia".

Horas antes de lo que será su presentación en la Cámara de Diputados para abrir un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso, Javier Milei escribió un escueto mensaje en el que dejó ¿un adelanto? de lo que podría ser el eje de su discurso. "La moral como política de Estado", escribió el Presidente en su cuenta de X.

El acto se desarrollará en horario nocturno, una modalidad que el Gobierno instaló desde el inicio de la gestión, con el objetivo de maximizar la audiencia. Milei hablará ante una Asamblea Legislativa que presenta un escenario político más favorable que en el arranque de su mandato, luego de que el oficialismo lograra aprobar proyectos centrales durante las extraordinarias de febrero, como la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2028062824585367614&partner=&hide_thread=false HOLA A TODOS...!!!

La Moral como Política de Estado.

Nos vemos a las 21:00 hs desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias.



VIVA LA LIBERTAD CARAJO! pic.twitter.com/ldrGWmn7Vp — Javier Milei (@JMilei) March 1, 2026 Según dejaron trascender, el contenido del mensaje fue preparado directamente por el mandatario junto a su círculo más cercano y se mantuvo en reserva hasta último momento. Según fuentes oficiales, la exposición tendrá una duración aproximada de una hora y buscará reforzar el perfil reformista.

Entre los ejes previstos figura el anuncio de un paquete de más de 40 iniciativas legislativas que el Ejecutivo pretende impulsar durante este año, en línea con el objetivo de profundizar la transformación del Estado y la economía. También se espera que el mandatario haga un repaso de las medidas adoptadas desde el inicio de su gestión, con énfasis en los cambios estructurales implementados y en la situación heredada.

la libertad avanza festejo 27-2-26 Los referentes de La Libertad Avanza festejaron la sanción de la reforma laboral. En la Casa Rosada sostienen que el hermetismo responde a la intención de que el discurso tenga impacto político y público en el momento de su pronunciamiento. Bajo esa lógica, el Gobierno apuesta a que la intervención marque el rumbo del nuevo período parlamentario y consolide el respaldo político necesario para avanzar con su agenda de reformas.

Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei El presidente Javier Milei dará inicio este domingo al período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso ante la Asamblea Legislativa, en una ceremonia prevista para las 21 que reunirá a diputados, senadores y autoridades de los tres poderes del Estado, además de representantes provinciales. En la antesala del acto, el Gobierno definió un amplio dispositivo de seguridad que implicará cortes de tránsito y controles en los accesos al Palacio Legislativo. El operativo incluirá vallados en distintos puntos del perímetro y desvíos vehiculares en avenidas clave de la zona. Según se informó, los ingresos habilitados serán por las intersecciones de Riobamba y Bartolomé Mitre, y de Sarandí e Hipólito Yrigoyen. Esos accesos estarán destinados tanto al ingreso peatonal como al arribo de los vehículos que transporten a funcionarios y dirigentes convocados a la ceremonia. En paralelo, habrá restricciones en arterias centrales del área, entre ellas los cruces de Entre Ríos y Alsina, Rivadavia y Callao, Rivadavia y Ayacucho, y Combate de los Pozos e Hipólito Yrigoyen. La presencia policial buscará garantizar el orden y la seguridad durante el desarrollo del acto institucional.