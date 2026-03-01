Turismo en Argentina: el balneario con aguas cálidas y transparentes para ir en el finde largo de marzo 2026

Este paraíso de acantilados y cuevas marinas, ubicado sobre la costa patagónica, es el refugio ideal para recargar energías en el comienzo del año.

El próximo fin de semana largo de marzo 2026 se presenta como la oportunidad perfecta para realizar una última escapada antes de que el otoño se instale definitivamente. Gracias al feriado nacional del martes 24 de marzo y al día no laborable dispuesto para el lunes 23, miles de argentino podrán disfrutar de cuatro días de descanso que irán desde el sábado 21 hasta el martes inclusive.

Con el calendario marcando un fin de semana extendido con fines turísticos, muchos viajeros buscan un destino que permita estirar la temporada de playa, buscando sol y relax sin las aglomeraciones de los meses de enero o febrero. Las Grutas , en la provincia de Río Negro , surge como el destino predilecto para este viaje.

Conocida por tener las aguas más cálidas de la costa argentina , esta villa balnearia ofrece un microclima único gracias a la amplitud de las mareas y el resguardo del Golfo San Matías . En esta época del año, mientras en otros balnearios el aire comienza a refrescar, el mar en Las Grutas mantiene una temperatura agradable (que puede alcanzar los 25°C ), permitiendo disfrutar de baños prolongados en un entorno de naturaleza y paz absoluta.

Las Grutas se encuentra situada en el noreste de la provincia de Río Negro , dentro del departamento de San Antonio. Está ubicada sobre la costa del Golfo San Matías , a escasos 15 kilómetros de la ciudad de San Antonio Oeste.

Geográficamente, la localidad se caracteriza por sus imponentes acantilados, los cuales han sido erosionados por el mar dando origen a las famosas cuevas o "grutas" que le dan nombre al lugar.

Qué puedo hacer en Las Grutas

El atractivo principal son sus balnearios. Gracias al fenómeno de las mareas, el agua calienta las rocas y la arena durante la bajamar, y al subir, el mar absorbe ese calor, regalando una experiencia de baño inigualable en la Argentina.

Buceo Las Grutas La Ruta Natural

Además de su agradable temperatura, las aguas son tan transparentes que permiten ver el fondo con facilidad, lo que invita no solo al nado sino también a la práctica de buceo en las zonas de pozones naturales que se forman entre las rocas.

El centro turístico posee una amplia infraestructura de servicios. Conformada por diez paradores con servicios de playa, cuenta con lugares seguros para refrescarse y pasar una tarde agradable en familia. Hay una gran variedad de actividades para hacer: deportes de playa, entretenimientos y juegos programados, deportes náuticos, caminatas, pesca deportiva desde la costa y excursiones de pesca embarcada.

Un punto de atracción imperdible es Las Coloradas, una zona de playas vírgenes ubicadas a unos 5 km al sur del centro, donde el color rojizo de las rocas contrasta con el azul profundo del mar. También es muy recomendable visitar la zona del Puerto de San Antonio Este, a unos 60 kilómetros de distancia. Allí, las playas están compuestas por millones de caracoles blancos.

Puerto de San Antonio Este - Río Negro Turismo Río Negro

Para los amantes de la aventura, Las Grutas ofrece la posibilidad de realizar excursiones hacia la Salina del Gualicho, uno de los salares más grandes y profundos del país, ubicado a pocos kilómetros del balneario. Las visitas suelen realizarse al atardecer para observar cómo el cielo cambia de colores sobre el blanco infinito.

Cómo llegar a Las Grutas

Para llegar a Las Grutas desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, el trayecto es de aproximadamente 1.050 kilómetros. La ruta más frecuente consiste en tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur, pasando por ciudades como Bahía Blanca y Viedma.

El viaje demanda cerca de 13 horas de manejo, aunque se recomienda planificar paradas para descansar y cargar combustible. También hay varios servicios de micros de larga distancia que parten diariamente desde la Terminal de Retiro y Liniers con destino directo a Las Grutas. El viaje en micro suele durar entre 14 y 16 horas.

Otra alternativa muy elegida es viajar en avión hasta la ciudad de Viedma (a 180 km) o Puerto Madryn (a 270 km) y desde allí completar el recorrido en colectivo interurbano o alquilando un vehículo, lo que reduce significativamente el tiempo de viaje.