Una tos lo hizo ir al médico y el diagnóstico lo cambió todo: cuál es la increíble historia

¿Cómo puede una simple tos revelar un cuadro mucho más complejo? El caso genera conciencia sobre la importancia de escuchar las señales del cuerpo y no subestimar síntomas.

  • Mike Yewdell convivió durante meses con síntomas que subestimó. Presentaba tos persistente, sudores nocturnos y picazón en los tobillos.

  • Inicialmente creyó que se trataba de una infección respiratoria leve. Pese a eso, empezó a notar que la dificultad respiratoria era extrema, por lo que fue finalmente a la guardia.

  • En julio de 2017 fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en etapa 2. La tomografía reveló tumores del tamaño de una naranja y una pelota de tenis.

  • Recibió quimioterapia, radioterapia, trasplante de células madre e inmunoterapia. En octubre de 2019 fue declarado oficialmente libre de cáncer.

Una tos persistente, de esas que muchos suelen atribuir al cambio de clima o a un simple resfrío, terminó siendo la señal de alarma que le cambió la vida para siempre. Lo que parecía un síntoma menor lo llevó a consultar al médico casi por insistencia, sin imaginar que detrás de esa molestia se escondía un diagnóstico inesperado y de alto impacto.

Tras una serie de estudios y evaluaciones clínicas, los especialistas detectaron una condición que requería atención inmediata. El resultado no solo modificó su rutina diaria, sino que lo obligó a replantear prioridades, hábitos y proyectos a futuro. La historia comenzó como una consulta de rutina, pero rápidamente se convirtió en un antes y un después.

Cuál es la historia del joven que fue al médico por una tos y obtuvo un diagnóstico inesperado

Durante mucho tiempo, Mike Yewdell no imaginó la magnitud del problema de salud que enfrentaba. Pasó meses conviviendo con una tos constante, sudoración nocturna y una intensa picazón en los tobillos, señales que atribuía a una afección respiratoria menor. Incluso llegó a buscar información en internet, donde encontró diagnósticos alarmantes, aunque nunca pensó que su caso sería tan serio. Con el correr de las semanas, la dificultad para respirar se volvió insoportable y finalmente decidió acudir a una guardia médica.

En julio de 2017, tras varios estudios, entre ellos una tomografía que resultó clave, recibió la noticia que lo cambió todo: padecía linfoma de Hodgkin voluminoso en estadio 2. Las imágenes mostraron tumores de gran tamaño, comparables a una naranja y a una pelota de tenis, uno de ellos ubicado alrededor del esófago, lo que complicaba aún más el panorama.

De acuerdo con la American Cancer Society, este tipo de cáncer suele manifestarse con fiebre, cansancio extremo, pérdida de peso sin causa aparente, sudores nocturnos y picazón intensa, además de afectar distintos grupos de ganglios linfáticos.

Lejos de rendirse ante el diagnóstico, Yewdell decidió enfrentar la enfermedad con determinación. Se sometió a un tratamiento agresivo que incluyó quimioterapia, radioterapia, un trasplante de células madre y la participación en un ensayo clínico de inmunoterapia.

Tras meses de aislamiento y recuperación progresiva, en octubre de 2019 fue declarado libre de cáncer. Desde entonces, transformó su experiencia en un motor solidario: creó una empresa de suplementos nutricionales y logró recaudar más de 500.000 dólares para la investigación oncológica, además de financiar terapias sin costo para otros pacientes.

