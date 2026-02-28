28 de febrero de 2026 Inicio
Conocé Salta en 2026: el parque nacional hermoso que no todos visitaron

Senderos rocosos ideales para hacer trekking y un paisaje de cactus o flores en temporadas templadas, esta reserva de flora y fauna es perfecta para conocer el norte del país.

El parque nacional menos conocido del país

El parque nacional menos conocido del país, que vale la pena visitar 

  • El Parque Nacional Los Cardones tiene más de 64 mil hectáreas para conocer en la provincia de Salta.

  • Su territorio combina ecorregiones con paisajes de altura que superan los 3.000 metros sobre el nivel del mar.

  • En las recorridas se puede conocer su biodiversidad: el guanaco, el zorro gris y el cóndor andino son algunas de las especies que lo habitan.

  • El parque ofrece actividades de senderismo y miradores panorámicos perfectos para conseguir fotos inspiradoras de la naturaleza argentina.

En el corazón de Salta se alza el imponente Parque Nacional Los Cardones, que despliega uno de los paisajes más impactantes del país y pocos lo conocen. Con una superficie de 64.117 hectáreas, este tesoro natural es el área natural protegida de los Altos Andes, el Monte de Sierras y Bolsones.

El parque es célebre por sus extensas concentraciones de cardón o pasacana, un cactus emblemático que, con su gran magnitud, genera una postal única. El sector correspondiente al Monte alberga la mayor diversidad de cactus de la Argentina y una de las más altas del mundo. A eso se suman especies que solo crecen en este territorio. En zonas más húmedas, aparecen bosques del árbol churqui.

Entre los animales que habitan el área podés cruzarte guanacos, zorros grises y chinchillón, un tipo de chinchilla de los Andes. También sobrevuelan el cielo el majestuoso cóndor andino y el guaipo, dos aves dignas de un espectáculo. Además, abundan restos arqueológicos que revelan la importancia histórica de estos valles para las antiguas comunidades originarias.

salta - parque nacional los cardones (1)
salta

salta

Dónde queda el Parque Nacional Los Cardones

El parque está ubicado en la provincia de Salta, a unos 121 kilómetros de la capital provincial. Desde Salta, se accede principalmente por la Ruta Provincial 33, atravesando la impactante Cuesta del Obispo y la Recta del Tin Tin. La altitud varía considerablemente: desde los 1.200 metros sobre el nivel del mar en el Valle de Lerma hasta más de 3.000 metros en distintos sectores del área protegida.

salta - parque nacional los cardones (3)
salta

salta

Qué puedo hacer en el Parque Nacional Los Cardones

El principal atractivo es el senderismo. Para quienes buscan una experiencia exigente, el acceso al Cerro Malcante (habilitado del 1° de abril al 30 de noviembre) propone una travesía de alta montaña que alcanza los 5.220 msnm. Desde la cumbre, la vista panorámica del Valle de Lerma y el Valle Calchaquí es sencillamente inolvidable.

Para planes más tranquilos, el sendero Caminos del Pasado, en el km 90 de la RP 33, ofrece un recorrido breve con carteles que van marcando la historia de la Recta del Tin Tin, vinculada al período incaico. En verano, tras las lluvias de enero, el valle se cubre de amancay amarillo, lo que refuerza este paisaje como uno de los más pintorescos del país. Otra parada imperdible es el Mirador Ojo de Cóndor, ideal para apreciar cardones, cerros y, con suerte, avistar guanacos.

A su vez, el parque se encuentra a solo 40 km del pueblo de Cachi, un espacio que parece ambientado en los tiempos coloniales, con sus gruesos adobes, altas veredas y sus puertas en ochavas, el pintoresco lugar es ideal para recorrer Además, merecen un vistazo la iglesia y el ejemplar Museo Arqueológico.

salta - parque nacional los cardones (2)
salta

salta

Cómo llegar al Parque Nacional Los Cardones

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la opción más práctica es volar hasta Salta capital, y luego trasladarse por tierra. En auto, el viaje desde Buenos Aires puede demorar entre 16 y 18 horas, desde la Ruta Nacional 34 o la Ruta Nacional 9. El parque abre todo el año, de 9:30 a 18 horas, aunque la mejor época para visitarlo es entre abril y noviembre, cuando el clima acompaña, los senderos están habilitados para trekking y el paisaje está en su máximo esplendor.

