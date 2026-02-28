¿Qué pasa con Leevon Kennedy? De la desaparición en redes a su internación forzada Mientras sus familiares aseguran que sufre problemas de salud mental y que perdió el contacto con la realidad, la mediática los acusa de encerrarla para robarle. + Seguir en







La mediática permanece en un centro neuropsiquiátrico bajo un hermetismo total. Redes sociales

Leevon Kennedy estaba desaparecida desde hace meses, cuando decidió alejarse de las redes sociales, y recientemente se supo que está internada en una clínica de salud mental. Su último posteo data del pasado 12 de septiembre.

La famosa está bajo un estricto tratamiento médico y con asistencia terapéutica permanente, según su familia. Sin embargo, ella dio su propia versión: "No estoy enferma, es una maniobra de mi familia para quedarse con mis cuadros y mis obras de arte".

La situación de inestabilidad de la mediática fue advertida por sus allegados, que veían señales de alerta hace tiempo: delirios de persecución, como afirmar que Donald Trump o Elon Musk intentaban asesinarla, y relatos fantásticos alejados de la realidad.

Quien tuvo la primicia del estado de la famosa fue Ángel de Brito, quien contó que tiene una desconexión con la realidad: "Siempre llamaban la atención (sus historias) por lo raras", aseguró el conductor de LAM.

Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando fue detenida por efectivos de la Policía de la Ciudad, en las cercanías de su domicilio, por llevarse un queso brie de un supermercado sin pagar.