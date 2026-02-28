¿Qué pasa con Leevon Kennedy? De la desaparición en redes a su internación forzada

Leevon Kennedy estaba desaparecida desde hace meses, cuando decidió alejarse de las redes sociales, y recientemente se supo que está internada en una clínica de salud mental. Su último posteo data del pasado 12 de septiembre.
Mientras sus familiares aseguran que sufre problemas de salud mental y que perdió el contacto con la realidad, la mediática los acusa de encerrarla para robarle.
La famosa está bajo un estricto tratamiento médico y con asistencia terapéutica permanente, según su familia. Sin embargo, ella dio su propia versión: "No estoy enferma, es una maniobra de mi familia para quedarse con mis cuadros y mis obras de arte".
La situación de inestabilidad de la mediática fue advertida por sus allegados, que veían señales de alerta hace tiempo: delirios de persecución, como afirmar que Donald Trump o Elon Musk intentaban asesinarla, y relatos fantásticos alejados de la realidad.
Quien tuvo la primicia del estado de la famosa fue Ángel de Brito, quien contó que tiene una desconexión con la realidad: "Siempre llamaban la atención (sus historias) por lo raras", aseguró el conductor de LAM.
Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando fue detenida por efectivos de la Policía de la Ciudad, en las cercanías de su domicilio, por llevarse un queso brie de un supermercado sin pagar.
Esther Lilian Beatriz Fitzner, más conocida como Leevon Kennedy, se convirtió en una figura mediática a partir de un relato en el que durante años sostuvo ser la hija de John F. Kennedy y Marilyn Monroe. Además, afirmó haber vivido una parte de su infancia en la selva amazónica. La famosa fue una figura recurrente en la televisión por la increíble historia de filiación. Habla seis idiomas, es vidente, cantante y artista plástica.