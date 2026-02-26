26 de febrero de 2026 Inicio
Turismo a Salta: el pueblo con mucha tradición que pocos conocen y tiene fincas para visitar

Este rincón salteño junta historia colonial, sabores ancestrales y naturaleza de montaña.

Cuenta con un entorno que parece detenido en otro tiempo.

  • Chicoana se encuentra a 47 kilómetros de Salta Capital en el corazón del Valle de Lerma.

  • El pueblo es la Capital Nacional del Tamal y celebra su festival mayor cada julio junto al Encuentro Nacional de Doma.

  • El casco histórico destaca por la Plaza Martín Miguel de Güemes y la Iglesia San Pablo de estilo hispano.

  • El entorno natural funciona como puerta de entrada a la Quebrada de Escoipe y la imponente Cuesta del Obispo que asciende desde los 1.200 hasta los 3.348 metros en la Piedra del Molino, con vistas espectaculares del valle

En el corazón del Valle de Lerma, en Salta, Chicoana da el presente como un destino ideal para quienes buscan desconectar del ritmo urbano y reconectar con lo esencial gracias a su buena comida, aire puro y un entorno profundamente cultural.

En este lugar se respira una calma que parece de otro tiempo gracias a sus calles que conservan casonas de más de 100 años, plazas rodeadas de árboles nativos y música folklórica que suena en cada celebración, con una identidad muy marcada que combina raíces indígenas, espíritu gaucho y devoción religiosa.

Este pueblo cautiva a los viajeros con sus calles tranquilas, sus imponentes construcciones de adobe y una atmósfera gaucha presente en cada rincón. Chicoana no solo es un refugio de paz rodeado de cerros verdes, sino que ostenta un título que enorgullece a sus habitantes y atrae a paladares de todo el mundo: es la Capital Nacional del Tamal.

El secreto de este plato milenario reside en la calidad del maíz, la carne cortada a cuchillo y el punto exacto de la chala que lo envuelve, preparado según recetas que se transmiten de generación en generación.

El pueblo es sede del Festival del Tamal que se celebra cada julio junto al Encuentro Nacional de Doma, donde cocineras locales comparten su saber ancestral en un evento que reúne cultura, tradición y sabores únicos. Durante el año también hay misachicos, ferias artesanales y festivales folklóricos donde más de 300 músicos y bailarines locales mantienen viva la identidad de la comunidad. En sus alrededores se pueden realizar trekking, cabalgatas, visitas a fincas y recorridos por miradores con vistas imponentes.

Chicoana_Salta_Argentina_Buenas_Vibras_Logde_Alojamiento_6_

Dónde queda Chicoana

Chicoana se sitúa en el centro de la provincia de Salta, dentro del departamento homónimo, a 47 kilómetros de la capital provincial. Geográficamente, el pueblo ocupa el sector occidental del Valle de Lerma y es un punto de enlace fundamental entre la ciudad de Salta y los Valles Calchaquíes.

Su ubicación le otorga un clima privilegiado con veranos lluviosos que mantienen el verde intenso de su vegetación típica de la selva de montaña o Yungas. Su historia se remonta a la época colonial y fue escenario clave durante la Guerra Gaucha, conservando hasta hoy la traza original del pueblo en calles como España, Libertad o 25 de Mayo con arquitectura popular del siglo XIX.

Qué puedo hacer en Chicoana

Las experiencias disponibles en este pueblo salteño mezclan gastronomía, naturaleza, historia y tradiciones:

  • Participar del Festival Nacional del Tamal en julio, evento que reúne a las mejores cocineras de la región y celebra este plato milenario preparado con maíz, carne cortada a cuchillo y especias
  • Asistir al Encuentro Nacional de Doma en julio junto al festival del tamal, celebración que reúne tradición gaucha y cultura local
  • Disfrutar de la Fiesta Nacional del Tabaco que también se celebra en julio
  • Degustar las clásicas empanadas salteñas cocidas en horno de barro con el sabor auténtico del norte argentino
  • Participar de las peñas y celebraciones especiales en febrero durante el Carnaval, con "carpas" tradicionales y el Encuentro y Ronda de Bandoneones y Copleros
  • Observar las tradicionales estufas de tabaco y plantaciones que marcan el paisaje rural, ya que el pueblo es un importante centro tabacalero
  • Visitar la Quebrada de Escoipe, camino que serpentea entre montañas de colores rojizos y vegetación selvática
  • Ascender por la Cuesta del Obispo desde los 1.200 metros hasta los 3.348 metros de altura en la Piedra del Molino, con vistas imponentes de todo el valle
  • Realizar trekking por los senderos de montaña en los alrededores del pueblo
  • Visitar la Plaza Martín Miguel de Güemes, declarada Lugar Histórico Nacional por su importancia durante el periodo de la Independencia
  • Conocer la Iglesia San Pablo de estilo hispano, sitio declarado Lugar Histórico Nacional que domina el centro histórico
  • Caminar por las calles España, Libertad y 25 de Mayo que conservan la traza original del pueblo y arquitectura popular del siglo XIX
  • Contemplar las casonas centenarias de adobe distribuidas por el casco histórico
  • Disfrutar de peñas folklóricas donde cada detalle revela la riqueza de una cultura que se sigue celebrando
chicoana (3)

Cómo llegar a Chicoana

Para visitar este pintoresco pueblo desde Salta Capital se debe tomar la Ruta Nacional 68 y luego empalmar con la Ruta Provincial 33, en un trayecto de aproximadamente una hora que ofrece vistas inmejorables de los campos productivos del Valle de Lerma.

Los turistas que parten desde Buenos Aires pueden volar al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes en Salta, vuelo directo que dura aproximadamente 2 horas y 15 minutos, para luego alquilar un auto o tomar un transfer hasta Chicoana que está a solo 45 kilómetros, trayecto de menos de una hora que evita tener que entrar al centro de la ciudad de Salta. También se puede acceder en remis o colectivo desde la capital salteña en unos 40 minutos, o como parte de excursiones que recorren el Valle de Lerma e incluyen paradas en fincas locales y reservas naturales cercanas.

