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Diego Peretti fue operado y le colocaron un stent: cómo está de salud

Un chequeo médico de rutina derivó en una cirugía al actor de 63 años, quien debió permanecer internado unas horas en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires para su recuperación.

Diego Peretti debió ser internado por un problema cardíaco. 

Diego Peretti debió ser internado por un problema cardíaco. 

Diego Peretti, de 63 años, fue sometido a una intervención programada por una cardiopatía isquémica que incluyó la colocación de un stent. El reconocido actor debió permanecer internado por unas horas en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires para su recuperación bajo control médico. Al tratarse de una cirugía ambulatoria, ya se encuentra de regreso en su casa y en reposo.

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La operación se realizó tras estudios de rutina que detectaron la necesidad de la intervención. "Él se fue a hacer un estudio de chequeo del corazón; había algunas cositas que a los médicos les hacían ruido y decidieron, por precaución, dejarlo internado para hacerle más estudios de rigor", informaron en el programa Mercuriali1079 de FM El Observador.

Según trascendió, al actor se le colocó un stent y su operación fue exitosa. "Me cuentan que es una cardiopatía isquémica, que básicamente es cuando las arterias coronarias se estrechan y por eso se coloca un stent, es un procedimiento muy habitual", informaron.

Diego Peretti y Federico D´Elía

Diego Peretti se encuentra protagonizando junto a Federico D'Elía la obra El jefe del jefe en el Paseo La Plaza. Las funciones fueron suspendidas y reprogramadas para la semana del 22 de mayo. La obra, estrenada el 17 de abril, cuenta la historia de Gabriel, dueño de una empresa en venta que inventa un presidente ficticio para evitar decisiones incómodas.

Ante la exigencia de compradores extranjeros de reunirse con "el jefe", contrata a Cristian, un actor desempleado, para que lo suplante, generando una trama de enredos y humor.

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