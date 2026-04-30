Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo ante Bragantino El Millonario consiguió su segundo triunfo al hilo en la Copa Sudamericana y sigue como único líder en la cima del grupo Grupo H. El equipo del "Chacho" Coudet ya piensa en su siguiente encuentro por el torneo local. Por + Seguir en







Lautaro Rivero, de flojo papel en River, lucha por el balón con el paraguayo Isidro Pitta. REUTERS/Jean Carniel

River le ganó a 1-0 a Bragantino en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 y se mantiene como único líder del grupo H, a falta de 3 encuentros para la finalización de esta fase. Ahora, el equipo volará a Buenos Aires y se enfocará en su siguiente cruce por el torneo local.

El próximo partido de River será contra Atlético Tucumán, en el marco de la fecha 9, postergada tras el paro del fútbol argentino, por el Torneo Apertura. El encuentro se jugará el domingo desde las 18:30 en el Estadio Monumental. El equipo de Núñez, que acumula 29 puntos y se ubica segundo en la Zona B, detrás de la revelación de la competencia, Independiente Rivadavia de Mendoza, que terminará primero con 33 unidades.

Con la tranquilidad de que en el plano internacional está primero cómodo, producto del empate ante Blooming 1 a 1 y las victorias ante Carabobo 1 a 0 y Bragantino, el Millonario jugará la última fecha de la fase de grupos de la liga local ante El Decano, partido en el que intentará mantener la segunda posición de cara a los playoff.

Chacho Coudet Eduardo "Chacho" Coudet, el entrenador millonario, preparará el equipo para el próximo domingo. captura

Al equipo de Eduardo Coudet no termina de convencer y, si bien, viene de un ajustado triunfo ante Aldosivi en el Monumental, el golpe del clásico ante Boca todavía genera ruido y mantiene a los fanáticos a la espera del buen funcionamiento del equipo. Con poca llegada al arco rival y carente de ideas en la elaboración de juego, el conjunto de Núñez tendrá una oportunidad única de recuperar la confianza de sus hinchas el próximo domingo y enfrentar los octavos de final con más seguridad en el campo de juego.