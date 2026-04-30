Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo ante Bragantino

River le ganó a 1-0 a Bragantino en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 y se mantiene como único líder del grupo H, a falta de 3 encuentros para la finalización de esta fase. Ahora, el equipo volará a Buenos Aires y se enfocará en su siguiente cruce por el torneo local.
El próximo partido de River será contra Atlético Tucumán, en el marco de la fecha 9, postergada tras el paro del fútbol argentino, por el Torneo Apertura. El encuentro se jugará el domingo desde las 18:30 en el Estadio Monumental. El equipo de Núñez, que acumula 29 puntos y se ubica segundo en la Zona B, detrás de la revelación de la competencia, Independiente Rivadavia de Mendoza, que terminará primero con 33 unidades.
Con la tranquilidad de que en el plano internacional está primero cómodo, producto del empate ante Blooming 1 a 1 y las victorias ante Carabobo 1 a 0 y Bragantino, el Millonario jugará la última fecha de la fase de grupos de la liga local ante El Decano, partido en el que intentará mantener la segunda posición de cara a los playoff.
Al equipo de Eduardo Coudet no termina de convencer y, si bien, viene de un ajustado triunfo ante Aldosivi en el Monumental, el golpe del clásico ante Boca todavía genera ruido y mantiene a los fanáticos a la espera del buen funcionamiento del equipo. Con poca llegada al arco rival y carente de ideas en la elaboración de juego, el conjunto de Núñez tendrá una oportunidad única de recuperar la confianza de sus hinchas el próximo domingo y enfrentar los octavos de final con más seguridad en el campo de juego.
Pablo Longoria es el nuevo director deportivo de River Plate
River sacudió el mercado dirigencial al anunciar la contratación del español Pablo Longoria como el nuevo Director Deportivo del club. El ejecutivo de 40 años, con pasado reciente en la presidencia del Olympique de Marsella, desembarca en Núñez para tomar el control de la estructura futbolística del club.
El asturiano tendrá a su cargo la toma de decisiones estratégicas y trabajará codo a codo con el presidente Stefano Di Carlo y el histórico Enzo Francescoli. Esta apuesta de la comisión directiva apunta a profundizar la profesionalización de las diversas áreas del Millonario y busca dar un salto de calidad internacional en el largo plazo.
Longoria supervisará desde la captación de talentos hasta el análisis de rendimiento del primer equipo para lograr una conexión entre las inferiores y el plantel superior. Conocido en el ambiente como el "Niño de la Play" por su obsesión estadística, el dirigente pondrá en marcha sus reconocidos métodos en Argentina.
pablo longoria
Pablo Longoria será el nuevo director deportivo de River.
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