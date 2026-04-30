30 de abril de 2026 Inicio
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Escapadas a pueblos: está cerca de Buenos Aires y tiene la fiesta de la torta frita y el chocolate caliente este fin de semana

La opción ideal para disfrutar a pleno de la racha de tiempo libre después del feriado: la localidad de Cazón invita a su fiesta regional para regalarse días de mate y sol.

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La localidad bonaerense con los mejores regionales para visitar este fin de semana. 

La localidad bonaerense con los mejores regionales para visitar este fin de semana. 

  • Cazón será sede de la Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente durante el fin de semana largo del 1° de mayo.
  • El evento propone gastronomía criolla, música en vivo y actividades para toda la familia con entrada gratuita.
  • El pueblo, ubicado a unas dos horas de Buenos Aires, combina tradición rural y contacto con la naturaleza.
  • El vivero municipal y sus senderos son uno de los principales atractivos turísticos de la zona.

En el calendario de escapadas cercanas a la Buenos Aires, hay propuestas que combinan tradición, gastronomía y paisajes rurales sin necesidad de recorrer largas distancias. En ese marco, el pequeño pueblo de Cazón se prepara para recibir visitantes durante el fin de semana largo con una celebración que pone en valor sabores clásicos de la cultura local.

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CAZON

La Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente se realizará el 2 y 3 de mayo con entrada libre y gratuita, en una propuesta que apunta a reunir a vecinos y turistas alrededor de recetas simples que forman parte de la identidad bonaerense. El evento incluirá un concurso para elegir la mejor torta frita, un patio gastronómico, feria de emprendedores y shows musicales en vivo, en un entorno pensado para disfrutar sin apuro.

Dónde queda Cazón

Cazón es una localidad rural del partido de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, situada a unos 180 kilómetros de la capital del país. Se trata de un destino de baja escala urbana, con pocos habitantes y rodeado de espacios verdes, lo que le dio el apodo de “el pueblo de un millón de árboles”, una referencia directa a su entorno natural.

vivero de cazón

Qué puedo hacer en Cazón

Más allá de la fiesta, el principal atractivo del lugar es su vivero municipal, un predio de más de 200 hectáreas que ofrece senderos, túneles verdes y sectores ideales para caminatas. Este espacio permite combinar la experiencia gastronómica con actividades al aire libre, en un ambiente que invita al descanso y al contacto con la naturaleza. Durante el evento también habrá puestos de comida regional y actividades culturales que refuerzan el perfil comunitario del pueblo.

Cómo llegar a Cazón

Para quienes viajan desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso más directo es en auto por la Autopista Riccheri y luego por la Ruta Nacional 205 hasta Saladillo, desde donde restan pocos kilómetros. El trayecto demanda cerca de dos horas. También existe la opción de viajar en micro hasta Saladillo y completar el recorrido en remis o taxi, lo que facilita la llegada sin vehículo propio.

Cazón

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