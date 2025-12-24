24 de diciembre de 2025 Inicio
Está en Salto, se puede visitar todo el año y es ideal para relajarse: así es el resort uruguayo perfecto para vacacionar

Un refugio termal rodeado de naturaleza y tranquilidad. Servicios completos pensados para desconectar sin preocupaciones.

El complejo propone una experiencia centrada en el descanso y el bienestar.

El complejo propone una experiencia centrada en el descanso y el bienestar.

  • Resort termal ubicado en Salto, al norte de Uruguay, ideal para escapadas durante todo el año.
  • Aguas termales propias, piscinas, spa y propuestas de relax pensadas para todas las edades.
  • Sistema All Inclusive con gastronomía variada, bebidas ilimitadas y múltiples actividades.
  • Hotel cinco estrellas con amplias habitaciones, servicios completos y entorno natural privilegiado.

Viajar para descansar, desconectarse del ritmo diario y disfrutar de un entorno natural es una de las principales motivaciones de quienes eligen una escapada a las termas. En Uruguay, muy cerca de la frontera con nuestro país, existe un destino que reúne aguas cálidas, servicios de primer nivel y una propuesta pensada para el relax total.

En caso de estar buscando lugares para tomarse unos días, este viaje al norte uruguayo puede ser una excelente opción. La tranquilidad del paisaje, el contacto con la naturaleza y la posibilidad de no ocuparse de nada más que disfrutar convierten a este lugar en una alternativa cada vez más buscada.

Dentro del departamento de Salto, un resort termal cinco estrellas se ubica como uno de los más completos de la región, gracias a su infraestructura, su sistema todo incluido y la variedad de actividades que ofrece tanto para descansar como para mantenerse activo.

Altos del Arapey Club de Golf & Hotel Termal

Cómo es el paraíso termal de Salto que se destaca para visitar Uruguay

Ubicado en la zona de las Termas del Arapey, en el límite con la ciudad argentina de Concordia, Altos del Arapey Club de Golf & Hotel Termal fue desarrollado para aprovechar al máximo las condiciones naturales del lugar. Rodeado de amplios espacios verdes y con un entorno silencioso, el complejo propone una experiencia centrada en el descanso y el bienestar.

Uno de sus grandes diferenciales es contar con un pozo termal propio, que abastece las ocho piletas del predio, las duchas de las habitaciones e incluso el agua utilizada durante las comidas. Las aguas cálidas se convierten así en el eje de la estadía, acompañadas por jacuzzis, sauna y un spa de alto nivel.

Altos del Arapey Club de Golf & Hotel Termal

El resort funciona bajo modalidad All Inclusive, con una propuesta gastronómica completa en cada comida. El buffet incluye opciones frías, calientes y postres, además de estaciones de cocina en vivo dedicadas a pastas, parrilla, pescados y pizzas. Las bebidas están disponibles de manera ilimitada durante toda la estadía.

A esto se suma el acceso libre a múltiples espacios y actividades, tales como un gimnasio equipado, salas de juegos y entretenimiento, microcine, snack bar, cabalgatas, campo de golf de 18 hoyos con área de práctica, además de un equipo de animación que organiza propuestas diarias como caminatas, hidrogimnasia, baile, karaoke y momentos de relajación tanto en piletas como en espacios al aire libre.

En cuanto al alojamiento, el hotel dispone de 156 habitaciones distribuidas en distintas categorías, que van desde opciones twin y matrimoniales hasta suites. Gracias a su esquema de servicios integrales, este resort se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan descansar sin preocuparse por la organización del viaje, disfrutar del entorno natural y aprovechar cada momento de la manera más cómoda posible.

