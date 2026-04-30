30 de abril de 2026 Inicio
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La FIFA afirmó que Irán jugará el Mundial 2026, pero no logró un saludo entre Israel y Palestina

Gianni Infantino confirmó la presencia de la selección iraní en el 76° Congreso de la FIFA y despejó las versiones que ponían en duda su participación. Sin embargo, falló en su intento de acercar a los representantes de las federaciones palestina e israelí.

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ElCongreso de la FIFA ratificó la clasificación de Irán para el Mundial 2026. 

El Congreso de la FIFA ratificó la clasificación de Irán para el Mundial 2026. 

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que Irán jugará el Mundial 2026 a pesar del conflicto en Medio Oriente. "Permítanme comenzar por confirmar desde el principio que, por supuesto, Irán participará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América", aseguró este jueves en el 76° Congreso de la entidad.

Mojtaba Khamenei, líder supremo de Irán.
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Desde Vancouver, Canadá, Infantino despejó las dudas que se habían gestado respecto a la participación del seleccionado iraní en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, y aseguró que jugará todos sus partidos pese a la persistente tensión internacional derivada del conflicto en Medio Oriente.

Con esta definición, quedaron descartadas las especulaciones sobre una posible reubicación de los encuentros -incluso se había mencionado a Italia como reemplazo- y se ratificó el calendario previsto por el organismo que regula el fútbol mundial.

El titular de la FIFA precisó que Irán integrará el Grupo G y disputará tres encuentros en suelo estadounidense: debutará el 15 de junio frente a Nueva Zelanda y luego se medirá con Bélgica el 21, ambos en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Finalmente, cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra Egipto en el Lumen Field de Seattle.

Gianni Infantino FIFA
El presidente de la FIFA presentando el trofeo del Mundial de Clubes.

El presidente de la FIFA presentando el trofeo del Mundial de Clubes.

Lo llamativo del anuncio fue que los representantes iraníes no asistieron al Congreso de la FIFA en Canadá tras inconvenientes con autoridades migratorias en Toronto. Por su parte, Donald Trump se refirió a la reciente resolución y mostró su apoyo: "Gianni Infantino es fantástico. Es amigo mío, y hablamos del asunto. Si Gianni lo ha decidido, entonces me parece bien".

Asimismo, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aseguró que los futbolistas iraníes podrán ingresar a Estados Unidos, aunque algunos técnicos con presuntos vínculos con la Guardia Revolucionaria quedarían excluidos.

Es así que la organización del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá se mantiene sin cambios: participarán 48 selecciones y el calendario incluye los partidos de Irán, decisión confirmada que despeja dudas surgidas por la situación en Medio Oriente y las restricciones de ingreso en Estados Unidos.

Infantino no logró un gesto de paz entre los representantes de Israel y Palestina

Durante el Congreso de la FIFA, Infantino también trató de enviar un gesto a favor de la paz cuando llamó al escenario al presidente de la federación palestina, Jibril Rajoub, y al vicepresidente de la federación de Israel, Basim Sheikh Suliman. La intención era que se dieran la mano, pero ninguno de los dirigentes aceptó.

"Gracias a los dos representantes de Israel y Palestina, que tienen los mismos derechos, los mismos deberes y obligaciones como miembros de la FIFA. Trabajaremos juntos, hagámoslo para dar esperanza a los niños", concluyó Infantino tras el tenso momento.

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