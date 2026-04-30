Lionel Messi saludó al plantel del UE Cornellà con un mensaje grabado: la reacción de los jugadores El plantel recibió un saludo virtual del nuevo propietario del club, que revolucionó a la Tercera División española con la compra, y multiplicó el entusiasmo entre hinchas y jugadores. Por + Seguir en







Messi compró un club y saludó a sus jugadores.

Lionel Messi sorprendió al plantel del UE Cornellà, el club español de Tercera División que recientemente adquirió, con un mensaje grabado en el que se presentó como nuevo propietario y les aseguró: "Los estoy siguiendo". El gesto causó una fuerte reacción de los jugadores y los hinchas.

"Quería presentarme con ustedes y saludarlos. Saben que acá estamos para crecer y ayudar en todo lo que haga falta. Tenemos mucha ilusión con este nuevo proyecto", expresó Messi al plantel español, y aseguró: "Los estoy siguiendo y haciendo fuerza cada fin de semana".

La aparición virtual del campeón del mundo generó entusiasmo entre los jugadores y reforzó el impacto de su desembarco en la institución. El club español de Tercera División publicó el video en sus redes sociales y el posteo se llenó rápidamente de mensajes de sus fanáticos celebrando el mensaje de Lionel.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UE Cornella (@uecornella) Desde el anuncio de la compra por parte del jugador del Inter de Miami, las redes sociales del UE Cornellà crecieron de manera explosiva: Instagram pasó de menos de 40 mil a más de 313 mil seguidores, X duplicó su comunidad y Facebook también registró un fuerte aumento. El impacto fue inmediato y marcó un antes y un después en la visibilidad del club.

El Cornellà, nacido en 1923 y fundado de manera oficial en 1951, surgió de la unión de varias entidades locales y tuvo incluso un origen ligado a la empresa Cables Eléctricos. Con el tiempo, se consolidó como Atlético Cornellà FC, sumando disciplinas como ciclismo y atletismo, hasta convertirse en la institución que hoy compite en la Tercera División española.