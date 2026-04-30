1 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Lionel Messi saludó al plantel del UE Cornellà con un mensaje grabado: la reacción de los jugadores

El plantel recibió un saludo virtual del nuevo propietario del club, que revolucionó a la Tercera División española con la compra, y multiplicó el entusiasmo entre hinchas y jugadores.

Por
Messi compró un club y saludó a sus jugadores. 

Messi compró un club y saludó a sus jugadores. 

Lionel Messi sorprendió al plantel del UE Cornellà, el club español de Tercera División que recientemente adquirió, con un mensaje grabado en el que se presentó como nuevo propietario y les aseguró: "Los estoy siguiendo". El gesto causó una fuerte reacción de los jugadores y los hinchas.

De Paul, Messi y Colapinto por primera vez juntos en Miami. 
Te puede interesar:

YPF reunió a sus embajadores Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Franco Colapinto en un encuentro único

"Quería presentarme con ustedes y saludarlos. Saben que acá estamos para crecer y ayudar en todo lo que haga falta. Tenemos mucha ilusión con este nuevo proyecto", expresó Messi al plantel español, y aseguró: "Los estoy siguiendo y haciendo fuerza cada fin de semana".

La aparición virtual del campeón del mundo generó entusiasmo entre los jugadores y reforzó el impacto de su desembarco en la institución. El club español de Tercera División publicó el video en sus redes sociales y el posteo se llenó rápidamente de mensajes de sus fanáticos celebrando el mensaje de Lionel.

Embed

Desde el anuncio de la compra por parte del jugador del Inter de Miami, las redes sociales del UE Cornellà crecieron de manera explosiva: Instagram pasó de menos de 40 mil a más de 313 mil seguidores, X duplicó su comunidad y Facebook también registró un fuerte aumento. El impacto fue inmediato y marcó un antes y un después en la visibilidad del club.

El Cornellà, nacido en 1923 y fundado de manera oficial en 1951, surgió de la unión de varias entidades locales y tuvo incluso un origen ligado a la empresa Cables Eléctricos. Con el tiempo, se consolidó como Atlético Cornellà FC, sumando disciplinas como ciclismo y atletismo, hasta convertirse en la institución que hoy compite en la Tercera División española.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El record histórico que podría romper Messi en el próximo Mundial. 

El impresionante récord que alcanzaría Lionel Messi en el Mundial 2026: lo deja arriba de varias leyendas

Lautaro Rivero, de flojo papel en River, lucha por el balón con el paraguayo Isidro Pitta.

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo ante Bragantino

ElCongreso de la FIFA ratificó la clasificación de Irán para el Mundial 2026. 

La FIFA afirmó que Irán jugará el Mundial 2026, pero no logró un saludo entre Israel y Palestina

Martínez Quarta se redimió del error en el ST, y metió el gol del triunfo.
play

Con un Beltrán gigante, River le ganó sobre la hora a Bragantino en Brasil

Franco Colapinto y su abuela Rosa.

La emoción de Colapinto por la presencia de su abuela Rosa en su exhibición: "Me vio vestido de piloto"

Paulo Dybala junto a Oriana Sabatini y Catherine Fulop.

Catherine Fulop lanzó una inesperada revelación sobre Paulo Dybala que ilusiona a Boca

Rating Cero

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron.

LAM confirmó la separación entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer.

La voz de Lady Di: salen a la luz audios inéditos de Diana de Gales a 30 años de su muerte

Diego Peretti debió ser internado por un problema cardíaco. 

Diego Peretti fue operado y le colocaron un stent: cómo está de salud

Flor Peña y Érica Rivas.

Flor Peña rompió el silencio sobre su reconciliación con Érica Rivas: "Errores de comunicación"

El mediático habló sobre la expulsión de Sol y la llegada de Cinzia.

Gran Hermano 2026: revelaron el verdadero motivo de la salida de Sol Abraham

La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.

Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

últimas noticias

Lautaro Rivero, de flojo papel en River, lucha por el balón con el paraguayo Isidro Pitta.

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo ante Bragantino

Hace 1 hora
Messi compró un club y saludó a sus jugadores. 

Lionel Messi saludó al plantel del UE Cornellà: la reacción de los jugadores

Hace 2 horas
La entidad monetaria continúa con su racha compradora.

El Banco Central cerró el mejor mes del año: compró casi u$s2.800 millones, aunque las reservas cayeron

Hace 2 horas
ElCongreso de la FIFA ratificó la clasificación de Irán para el Mundial 2026. 

La FIFA afirmó que Irán jugará el Mundial 2026, pero no logró un saludo entre Israel y Palestina

Hace 2 horas
play
Martínez Quarta se redimió del error en el ST, y metió el gol del triunfo.

Con un Beltrán gigante, River le ganó sobre la hora a Bragantino en Brasil

Hace 3 horas