Este pueblo de Soria en España ofrece vivir gratis en las montañas: cómo aplicar

Un pueblo de solo 40 habitantes en Soria ofrece vivienda rehabilitada, empleo fijo de albañil y transporte escolar gratis a la familia que decida quedarse para siempre.

La iniciativa está dirigida principalmente a familias con niños en edad escolar. No buscan turistas temporales ni personas solas, sino residentes permanentes que se comprometan a largo plazo y contribuyan a la vida del pueblo.

El pequeño pueblo de Arenillas , en la provincia de Soria (Castilla y León) , busca familias dispuestas a mudarse y revitalizar su comunidad . A cambio, ofrece vivienda gratuita, trabajo asegurado y un entorno natural privilegiado entre las montañas del interior de España.

De esta manera, podrán despertar cada mañana rodeados de paisajes montañosos , con una casa completamente rehabilitada sin pagar alquiler y un empleo estable garantizado .

Con apenas 40 habitantes censados , Arenillas es un ejemplo vivo de los desafíos que enfrenta la España rural . Durante décadas, la despoblación ha sido una amenaza constante: los jóvenes se marchan a las ciudades en busca de oportunidades y el pueblo lucha por mantener su actividad durante todo el año .

El ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas han decidido tomar cartas en el asunto. Tras rehabilitar siete viviendas en los últimos años , ahora ponen a disposición una casa municipal completamente equipada y sin coste de alquiler para la familia seleccionada . El objetivo es claro: atraer población estable, especialmente familias con hijos en edad escolar, para garantizar el futuro del pueblo .

La propuesta es irresistible y va más allá de una simple casa gratis. Todo esto se enmarca en un entorno natural espectacular, entre las montañas y valles de Soria, perfecto para quienes buscan una vida más tranquila, sostenible y alejada del estrés urbano.

Arenillas

Además de la vivienda rehabilitada (sin gastos de alquiler), la familia elegida recibirá:

Empleo estable como albañil: se trata de un puesto de mantenimiento y rehabilitación de edificios municipales. Es un trabajo fijo que cubre necesidades reales del patrimonio rural y proporciona ingresos seguros.

se trata de un puesto de mantenimiento y rehabilitación de edificios municipales. Es un trabajo fijo que cubre necesidades reales del patrimonio rural y proporciona ingresos seguros. Gestión del bar social o centro social: no es obligatoria, pero representa una excelente oportunidad para integrarse en la comunidad. Este espacio funciona como punto de encuentro para vecinos, celebraciones y actividades culturales, y se ofrece como complemento al salario de albañil.

no es obligatoria, pero representa una excelente oportunidad para integrarse en la comunidad. Este espacio funciona como punto de encuentro para vecinos, celebraciones y actividades culturales, y se ofrece como complemento al salario de albañil. Transporte escolar gratuito: los niños podrán ir al colegio comarcal de Berlanga de Duero, ubicado a solo 20 km, sin coste alguno gracias a la gestión de la Junta de Castilla y León.

los niños podrán ir al colegio comarcal de Berlanga de Duero, ubicado a solo 20 km, sin coste alguno gracias a la gestión de la Junta de Castilla y León. Conexión a internet mejorada: ideal para quienes quieran combinar el empleo local con algo de teletrabajo.

La iniciativa está dirigida principalmente a familias con niños en edad escolar. No buscan turistas temporales ni personas solas, sino residentes permanentes que se comprometan a largo plazo y contribuyan a la vida del pueblo.