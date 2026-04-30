30 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

La voz de Lady Di: salen a la luz audios inéditos de Diana de Gales a 30 años de su muerte

La docuserie se estrenará el 31 de agosto de 2027, con una cinta desconocida de Diana Spencer grabada en 1991 en el Palacio de Kensington en el Reino Unido.

Por
La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer.

La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer.

Redes sociales

La historia de Lady Di sigue atrayendo al público de todo el mundo a 30 años de su muerte, en un accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997. Su voz con audios inéditos serán parte de la docuserie que se estrenará en 2027.

Lali lanzó Camino a River y cuenta la intimidad de la preparación de sus esperados shows en Núñez.
Te puede interesar:

Lali Espósito estrenó la serie Camino a River y celebró el primer año de su último disco

Las productoras Love Monday TV y 53 Degrees Global confirmaron la realización de la miniserie documental de tres episodios que contará con 5 horas de grabaciones desconocidas que hizo la propia Diana de Gales en 1991.

El material fue grabado por Dr. James Colthurst, un amigo íntimo de Diana Spencer que sacaron en forma clandestina del Palacio de Kensington para entregarlos al periodista Andrew Morton.

La cinta tiene testimonios de la compañera del colegio de Diana Delissa Needham, en su primera aparición ante las cámaras, el peluquero Sam McKnight; la astróloga Penny Thornton; el bailarín Wayne Sleep; el ex guardaespaldas Ken Wharfe; el secretario de prensa real Dickie Arbiter; el fotógrafo Kent Gavin; y el periodista del Daily Mail Richard Kay.

"La serie recorre los riesgos que Diana asumió y el intenso escrutinio al que ella y su entorno fueron sometidos durante el proceso de grabación", remarcaron desde la productora Rainmaker Films.

La princesa de Gales en 1989

¿Qué revelará la serie?

La serie sobre Lady Di se estrenará el próximo 31 de agosto de 2027, al cumplirse 30 años de su trágica muerte. Habrá relatos crudos sobre su vida en el Palacio y con la familia Real. También sobre las predicciones de Diana sobre el esposo de entonces, el Rey Carlos III y su amante, Camila Parker Bowles, que hoy es la Reina Consorte del Reino Unido. Además, hay registro de lo que quería hacer ella en forma independiente, es decir, por fuera de la Corona.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.

Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

se filtro un nuevo audio de veronica ojeda a leopoldo luque antes de la muerte de maradona: ¿que dijo?

Se filtró un nuevo audio de Verónica Ojeda a Leopoldo Luque antes de la muerte de Maradona: ¿qué dijo?

Rating Cero

La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer.

La voz de Lady Di: salen a la luz audios inéditos de Diana de Gales a 30 años de su muerte

Diego Peretti debió ser internado por un problema cardíaco. 

Diego Peretti fue operado y le colocaron un stent: cómo está de salud

Flor Peña y Érica Rivas.

Flor Peña rompió el silencio sobre su reconciliación con Érica Rivas: "Errores de comunicación"

El mediático habló sobre la expulsión de Sol y la llegada de Cinzia.

Gran Hermano 2026: revelaron el verdadero motivo de la salida de Sol Abraham

La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.

Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini siguen juntos, tal lo confirmó el actor. 

Gonzalo Heredia despejó dudas y confirmó que no está separado de Brenda Gandini

últimas noticias

Donald Trump y Marco Rubio le bajaron el tono a la filtración.

EEUU descartó un posible cambio en su postura sobre Malvinas y ratificó la "neutralidad"

Hace 8 minutos
Nahuel Gallo declaró ante la Justicia.

Nahuel Gallo declaró ante la Justicia y recordó su detención en Venezuela: "No puede seguir pasando"

Hace 14 minutos
La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer.

La voz de Lady Di: salen a la luz audios inéditos de Diana de Gales a 30 años de su muerte

Hace 28 minutos
Diego Peretti debió ser internado por un problema cardíaco. 

Diego Peretti fue operado y le colocaron un stent: cómo está de salud

Hace 37 minutos
La Justicia condenó al banco por el hecho.

Le vaciaron la cuenta a una jubilada en 22 minutos y el banco deberá devolverle el dinero

Hace 51 minutos