La voz de Lady Di: salen a la luz audios inéditos de Diana de Gales a 30 años de su muerte La docuserie se estrenará el 31 de agosto de 2027, con una cinta desconocida de Diana Spencer grabada en 1991 en el Palacio de Kensington en el Reino Unido. Por + Seguir en







La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer. Redes sociales

La historia de Lady Di sigue atrayendo al público de todo el mundo a 30 años de su muerte, en un accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997. Su voz con audios inéditos serán parte de la docuserie que se estrenará en 2027.

Las productoras Love Monday TV y 53 Degrees Global confirmaron la realización de la miniserie documental de tres episodios que contará con 5 horas de grabaciones desconocidas que hizo la propia Diana de Gales en 1991.

El material fue grabado por Dr. James Colthurst, un amigo íntimo de Diana Spencer que sacaron en forma clandestina del Palacio de Kensington para entregarlos al periodista Andrew Morton.

La cinta tiene testimonios de la compañera del colegio de Diana Delissa Needham, en su primera aparición ante las cámaras, el peluquero Sam McKnight; la astróloga Penny Thornton; el bailarín Wayne Sleep; el ex guardaespaldas Ken Wharfe; el secretario de prensa real Dickie Arbiter; el fotógrafo Kent Gavin; y el periodista del Daily Mail Richard Kay.

"La serie recorre los riesgos que Diana asumió y el intenso escrutinio al que ella y su entorno fueron sometidos durante el proceso de grabación", remarcaron desde la productora Rainmaker Films.