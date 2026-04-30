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Flor Peña rompió el silencio sobre su reconciliación con Érica Rivas: "Errores de comunicación"

La actriz detalló cómo se volvieron a acercar y habló sobre los rumores de una serie vertical spin off de Casados con hijos. Sobre la exclusión de su colega de la adaptación teatral, reveló: "Escuché su versión y pude entenderla".

Flor Peña y Érica Rivas.

Flor Peña y Érica Rivas.

Flor Peña detalló cómo se reconcilió con Érica Rivas después de la distancia que causó la adaptación teatral de Casados con hijos, en la que reemplazaron a María Elena Fuseneco por las críticas de la actriz al guion. "El año pasado, cuando yo me junté con ella, la verdad que yo escuché su versión y pude entenderla", aseguró la intérprete de Moni Argento.

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La artista reconoció que "fue duro" y que entendió el "dolor" de Érica. "Las dos teníamos nuestros motivos y las dos pudimos en esa charla entender que necesitábamos hablar. Y nos dimos cuenta también que muchas de las cosas que a veces pasan en la vida son por errores de comunicación", concluyó la conductora, y aseguró en Intrusos que actualmente "está todo muy bien".

Flor describió a su colega de Casados con hijos como "una actriz muy para adentro" y evitó "contar incidentes" que podría no gustarle exponer. "Las contaremos juntas en algún momento, pero sí puedo decirles que nos hizo bien a las dos hablar", afirmó.

En relación al rumor de que las dos protagonizarían una serie vertical spin off de Casados con hijos con Moni y María Elena antes de conocer a Pepe y Dardo, fue contundente: "Nosotros… primero estamos más grandes, por lo cual no podríamos hacer de más chicas". Aunque admitió que hubo conversaciones con Netflix para filmar 20 capítulos más de la serie.

"Eso sucedió por algo comercial que después se cayó, que no sé qué… No, hoy no tengo nada para contarles", lamentó tras explicar que ese proyecto no prosperó porque Luisana Lopilato no podía sumarse como Paola y Érica seguía distanciada de la producción.

La distancia por la adaptación teatral de Casados con hijos

La influencer aseguró que el elenco "siempre" quiso a Érica como María Elena en la adaptación teatral, aunque reconoció que hubo "un distanciamiento" con los hombres del grupo que "ya está, ya pasó". "Ella no pudo estar en el teatro y sé que lo sufrió", sostuvo.

"A mí, a Érica dámela en todos los equipos", pidió la actriz y remarcó: "La verdad que Érica con María Elena la rompió y nosotros teníamos con María Elena y Moni una química muy especial".

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Érica Rivas como María Elena Fuseneco y Florencia Peña como Moni Argento.

Érica Rivas como María Elena Fuseneco y Florencia Peña como Moni Argento.

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