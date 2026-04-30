30 de abril de 2026 Inicio
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River empata con Bragantino en Brasil: el arquero Beltrán atajó un penal

El Millonario visita al equipo paulista por la fecha 3 del Grupo H para volver a ser líder y quedar cerca de la próxima fase de la Copa Sudamericana. Dirige el árbitro colombiano Wilmar Roldán.

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Ian Subiabre escapa ante la marca de los defensores de Bragantino.

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@RiverPlate
River no gana en Brasil desde el 2020: 2-0 a Palmeiras. 

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Luciano Acuña

River iguala con Bragantino, en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques, en San Pablo, por la fecha 3 del Grupo H de la Copa Sudamericana. El Millonario visita al equipo paulista para retomar el liderazgo en la zona y quedar a un paso de la próxima fase. Dirige el árbitro colombiano Wilmar Roldán.

River, en medio del proceso de reconstrucción tras la derrota en el Superclásico.
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En cada partido, el Millonario demuestra lo que le falta en materia futbolística, lo que le cuesta crear situaciones de gol, lo inconexo de sus jugadores en el campo de juego. La visita a San Pablo desnudó, otra vez, todas las falencias del equipo de Eduado Chacho Coudet, que no logra darle una idea a este conjunto que defrauda en cada encuentro.

Y si River no se fue al descanso con el marcador en contra, fue gracias al arquero Santiago Beltrán. Una de las mejores apariciones del equipo de Núñez se hizo cargo de los horrores defensivos de su equipo y sacó dos pelotas imposibles: Isidro Pitta y Lucas Barbosa lo probaron desde afuera, y el 1 respondió.

RB Bragantino vs. River en San Pablo: las formaciones

RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinicius; Juninho Capixaba, Gabriel, Matheus Fernandes (Gustavo Neves), Lucas Barbosa; Herrera, Sasha (Gustavo Marques), Isidro Pitta. DT: Vagner Mancini.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Juan Cruz Meza (Giuliano Galoppo), Ian Subiabre (Kendry Páez); Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

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