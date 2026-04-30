30 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Lago único y árboles históricos: así es el Parque Centenario de Buenos Aires

Este lugar sigue siendo, a más de un siglo de su creación, el epicentro del encuentro social en el barrio de Caballito.

Por
Si estás haciendo Turismo por la capital porteña

Si estás haciendo Turismo por la capital porteña, este lugar resulta una parada obligatoria

  • Su nombre y concepción original están intrínsecamente ligados a los festejos del Centenario de la patria en 1910.

  • Un espejo de agua con patos y peces, custodiado por la emblemática escultura del italiano Eduardo Rubino.

  • Su jardín destaca por sus rosas y jazmines, además de ejemplares de tipas y palos borrachos que ofrecen zonas de sombra.

  • Con capacidad para 1600 personas, cuenta con un escenario gigante y foso para orquesta, ideal para conciertos de gran escala.

La iniciativa está dirigida principalmente a familias con niños en edad escolar. No buscan turistas temporales ni personas solas, sino residentes permanentes que se comprometan a largo plazo y contribuyan a la vida del pueblo.
Te puede interesar:

Este pueblo de Soria en España ofrece vivir gratis en las montañas: cómo aplicar

En el corazón geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Parque Centenario se erige como uno de los pulmones verdes más vitales y multifacéticos de la capital. Con su icónico lago central y una arboleda que atesora ejemplares históricos, este parque es mucho más que un espacio de Turismo; es un refugio de biodiversidad donde los vecinos encuentran un respiro frente al ritmo frenético de la ciudad.

Diseñado por el célebre paisajista Carlos Thays, su estructura circular no solo rompe con la cuadrícula urbana, sino que encierra un ecosistema donde la ciencia, la cultura y la naturaleza conviven en perfecta armonía. Recorrer sus senderos durante el otoño es una experiencia sensorial única. A continuación, exploramos los detalles que hacen de este parque un lugar irrepetible.

Cuál es la historia del Parque Centenario en Buenos Aires

Parque Centenario, CABA

Ubicado en el centro geográfico de la Ciudad, el Parque Centenario es una obra maestra del paisajismo diseñada por Carlos Thays e inaugurada en 1909 para celebrar el primer siglo de la Revolución de Mayo.

Lo que antiguamente fueron terrenos de la familia Lezica, hoy son 12 hectáreas de un ecosistema urbano vibrante. Este parque no es solo un espacio de descanso; es un complejo multidisciplinario que invita a pasar el día entero explorando desde su imponente lago central con su isla biológica para aves, hasta sus instituciones científicas de prestigio internacional, como el Museo Argentino de Ciencias Naturales y la Asociación de Amigos de la Astronomía.

Caminar por sus senderos permite apreciar una biodiversidad única en la ciudad: ejemplares de palos borrachos, ceibos y altísimas araucarias que dan refugio a casi 20 especies de aves.

Para los entusiastas del deporte, el parque ofrece una infraestructura completa con estaciones aeróbicas, skate park y una pista perimetral muy buscada por los corredores porteños. Además, su oferta cultural se corona con el Anfiteatro Eva Perón, el escenario a cielo abierto más grande del país, que dota al barrio de Caballito de una cartelera artística gratuita y de calidad durante todo el año.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Desde la ciudad parten caminos hacia las Sierras del Sur.

Es una de la ciudades más destacadas de Córdoba y puede ser una gran opción para ir en otoño

La localidad bonaerense con los mejores regionales para visitar este fin de semana. 

Escapadas a pueblos: está cerca de Buenos Aires y tiene la fiesta de la torta frita y el chocolate caliente este fin de semana

Este destino está tomando lugar en el podio del Turismo uruguayo

Este es el departamento más tradicional de Uruguay y es perfecto para una escapada

Desde bares con teatro independiente y música en vivo hasta restaurantes de cocina internacional, la zona ofrece planes para todos los gustos.

Como es la Plaza Julio Cortázar y por qué es perfecto para hacer una visita gastronómica en Buenos Aires

Hay un pueblo entre las montañas que ofrece vivienda a quienes quieran emigrar.

Este es el pueblo entre las montañas españolas que ofrece vivienda a quienes quieran emigrar

Paisajes serranos y miradores en Villa de Las Rosas.

Conocé Córdoba en 2026: el pueblo maravilloso con miradores y diques para visitar en mayo 2026

Rating Cero

La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.

Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini siguen juntos, tal lo confirmó el actor. 

Gonzalo Heredia despejó dudas y confirmó que no está separado de Brenda Gandini

El caso generó repercusión no solo por la extensa historia que llevan compartiendo.

Pablo Lescano se habría separado tras más de 20 años de relación: ¿qué sucedió?

Construyó su camino artístico lejos de los grandes escenarios.

No se puede creer: de qué trabajaba Bad Bunny antes de ser famoso

Las imágenes de la pareja se viralizaron en minutos en las redes.

Se filtró qué le dijo Brian Sarmiento a Danielik luego de ser eliminado en Gran Hermano

Pampita y Juli Poggio en la alfombra roja.

La impresionante transformación de Pampita y Juli Poggio para un importante evento: así se ven con sus cambios de look

últimas noticias

El proyecto fue presentado tras la censura en la Casa Rosada.

Tras la censura, presentaron un proyecto para crear salas de periodistas en los tres poderes del Estado

Hace 31 minutos
La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.

Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

Hace 48 minutos
Parte de la flotilla Sumud que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

"Acto de piratería": Israel abordó parte de la flotilla Sumud que se dirigía a Gaza y detuvo 175 activistas

Hace 54 minutos
Gonzalo Heredia y Brenda Gandini siguen juntos, tal lo confirmó el actor. 

Gonzalo Heredia despejó dudas y confirmó que no está separado de Brenda Gandini

Hace 1 hora
José Eduardo Figueroa, abogado.

Condenaron a perpetua al abogado que asfixió a su esposa en un exclusivo country de Salta

Hace 1 hora