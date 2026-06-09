Llega una feria gratuita con gastronomía francesa, música en vivo y clases abiertas

La Feria Francesa se realizará el 13 y 14 de junio en Recoleta con entrada libre y gratuita. Habrá croissants, macarons, raclette, masterclasses y actividades para toda la familia.

Clases abiertas, música en vivo y actividades para toda la familia.

Quienes estén buscando qué hacer este fin de semana en Buenos Aires tendrán una propuesta ideal para disfrutar al aire libre. Los próximos 13 y 14 de junio llegará una nueva edición de La Feria Francesa , un evento gratuito que reunirá gastronomía, cultura, música en vivo y actividades para todas las edades en el barrio de Recoleta.

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La feria se desarrollará en la Plaza República Oriental del Uruguay y ofrecerá durante dos jornadas la posibilidad de recorrer puestos gastronómicos, participar de clases abiertas y conocer algunas de las especialidades más tradicionales de la cocina francesa.

Organizada por Lucullus, la asociación gastronómica francesa en Argentina, la edición 2026 tendrá además un significado especial, ya que la institución celebra 15 años promoviendo la cultura culinaria francesa en el país.

Uno de los principales atractivos del evento será su propuesta gastronómica. Los visitantes podrán degustar desde clásicos de la panadería francesa hasta platos típicos que forman parte de la tradición culinaria del país europeo.

Entre las especialidades que estarán disponibles se destacan los croissants, pain au chocolat, macarons, éclairs, canelés, chocolates artesanales, crème brûlée, tarte tatin y otras propuestas de pastelería elaboradas por algunas de las boulangeries y pâtisseries más reconocidas de Buenos Aires.

También habrá opciones saladas como raclette, croque monsieur, sopa de cebolla, boeuf bourguignon, cassoulet, gratin dauphinois, quesos artesanales, charcutería y distintas preparaciones inspiradas en las regiones gastronómicas más emblemáticas de Francia.

Feria Francesa (4)

Más de 20 expositores y propuestas para toda la familia

La Feria Francesa reunirá a reconocidos referentes de la gastronomía francesa en Argentina, entre ellos Gontran Cherrier, Cocu, Daniel Bakery, L'Epi, Choux Éclairs, Laban, Merci, Kakawa, Compañía de Chocolates, Jorgelina Lacassagne Chocolatier, Le Troquet de Henry, L'Atelier, L'Apéro y Raclette, entre otros.

Además de la oferta gastronómica, habrá actividades para toda la familia, música en vivo y espacios para conocer más sobre la cultura francesa a través de sus sabores y tradiciones.

Habrá masterclasses gratuitas

La programación incluirá clases abiertas para quienes quieran conocer técnicas y recetas de la gastronomía francesa.

El sábado 13 de junio a las 13:30 horas, el chef Jérôme Mathe realizará una demostración dedicada al clásico lomo a la pimienta acompañado de gratin dauphinois.

Por su parte, el domingo 14 de junio a las 13:30 horas, el pastelero Marcos Speroni compartirá los secretos para elaborar una tradicional mousse de chocolate Liégeois.

Cuándo y dónde será La Feria Francesa

La Feria Francesa se realizará el sábado 13 y domingo 14 de junio de 2026, de 11:00 a 18:30 horas, en la Plaza República Oriental del Uruguay, ubicada entre Avenida del Libertador, Tagle, Avenida Figueroa Alcorta y Austria, en el barrio de Recoleta.

La entrada será libre y gratuita.

Con gastronomía francesa, clases abiertas, música en vivo y actividades para toda la familia, el evento se posiciona como una de las propuestas más atractivas para disfrutar del fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires.