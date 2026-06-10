Este destino está a solo dos horas de Buenos Aires y es perfecto para una escapada a pura pesca: cómo se llama

Pasar unos días en la naturaleza y dedicados a este deporte es una idea perfecta para empezar a planear el próximo descanso.

Cuando llega el invierno, muchos pescadores empiezan a buscar destinos cercanos para disfrutar de una jornada al aire libre sin necesidad de recorrer largas distancias. En ese contexto, la Bahía Samborombón aparece como una de las opciones más atractivas de la provincia de Buenos Aires gracias a la variedad de especies que alberga y a su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires .

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Ubicada a poco más de 150 kilómetros de CABA , entre Punta Piedras y el Cabo San Antonio, esta extensa franja costera reúne las condiciones ideales para quienes desean combinar naturaleza, tranquilidad y pesca deportiva. Su acceso sencillo y las distintas modalidades disponibles permiten que tanto principiantes como pescadores experimentados encuentren alternativas acordes a sus expectativas.

La Bahía Samborombón se convirtió en uno de los puntos más buscados de la temporada por la presencia constante de pejerrey , una especie que gana protagonismo durante los meses más fríos del año. Las jornadas con poco viento y sin lluvias favorecen las salidas embarcadas y también la pesca desde la costa.

Uno de los sectores más frecuentados es Cerro de la Gloria, donde desemboca el río 15. Desde allí parten embarcaciones que permiten acceder a zonas de mayor rendimiento , aunque también existen lugares aptos para quienes prefieren pescar sin alejarse de la costa.

La gran estrella de la bahía sigue siendo la corvina negra. Aunque su aparición es menos frecuente que años atrás, continúa siendo una de las capturas más codiciadas por su tamaño y por la dificultad que representa encontrarla. Para aumentar las posibilidades, muchos pescadores recurren al cangrejo como carnada, ya que forma parte de la alimentación habitual de esta especie.

Bahía de Samborombón Pescare

Además del pejerrey y la corvina negra, en la zona es posible capturar corvinas rubias, bagres, pescadillas, lisas, lenguados, borriquetas y saracas, lo que mantiene el atractivo durante todo el año.

Más allá de la pesca, la Bahía Samborombón también se destaca por su riqueza ambiental: sus humedales sirven de refugio para el venado de las pampas y para numerosas aves migratorias, mientras que en ocasiones pueden observarse ejemplares de delfín franciscana y delfín nariz de botella cerca de la costa. Por eso, además de ser un clásico de la pesca bonaerense, representa una escapada ideal para quienes buscan disfrutar de la naturaleza a pocas horas de Buenos Aires.