"Una traición": la industria del cine estalló contra Martín Scorsese por su alianza para usar IA Diseñadores e ilustradores de Hollywood se suman a la lucha contra esta tecnología y repudian el pacto del cineasta con la empresa Black Forest Labs, una startup alemana de Inteligencia Artificial. Agregar C5N en









Diseñadores e ilustradores repudiaron el convenio de Scorsese con la empresa alemana de IA. Redes sociales

El director y guionista estadounidense Martin Scorsese recibió una dura crítica de sus colegas por apoyar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria del cine, tras conocerse su colaboración con una empresa que trabaja con esta herramienta: "Es una traición".

El cineasta quedó en medio de la polémica por la firma de un convenio con la empresa Black Forest Labs, una startup alemana de IA especializada en el desarrollo de modelos de generación de imágenes y video de vanguardia.

El sindicato que nuclea a los directores de arte, diseñadores de producción y animadores de Hollywood respondió al director de Taxi Driver con un duro comunicado donde califican su decisión como una traición directa.

"Ver a uno de los mayores titanes y defensores de la historia del cine aliarse con corporaciones que se nutren del trabajo no consensuado de los artistas es una traición que debilita años de lucha colectiva", detallaron.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Black Forest Labs (@bfl.ai) Esta alianza de Scorsese con la IA profundizó la discusión sobre "el séptimo arte" y el peligro que implica esta tecnología, lo que ya generó huelgas de actores y guionistas en el último tiempo; entre otros, se expresaron públicamente Cate Blanchett, Ben Affleck, Emily Blunt y Whoopi Goldberg. En esta misma línea, Taylor Swift registró su voz para protegerla de la reproducción por IA en mayo pasado.