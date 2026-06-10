"Una traición": la industria del cine estalló contra Martín Scorsese por su alianza para usar IA

El director y guionista estadounidense Martin Scorsese recibió una dura crítica de sus colegas por apoyar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria del cine, tras conocerse su colaboración con una empresa que trabaja con esta herramienta: "Es una traición".
El cineasta quedó en medio de la polémica por la firma de un convenio con la empresa Black Forest Labs, una startup alemana de IA especializada en el desarrollo de modelos de generación de imágenes y video de vanguardia.
El sindicato que nuclea a los directores de arte, diseñadores de producción y animadores de Hollywood respondió al director de Taxi Driver con un duro comunicado donde califican su decisión como una traición directa.
"Ver a uno de los mayores titanes y defensores de la historia del cine aliarse con corporaciones que se nutren del trabajo no consensuado de los artistas es una traición que debilita años de lucha colectiva", detallaron.
Esta alianza de Scorsese con la IA profundizó la discusión sobre "el séptimo arte" y el peligro que implica esta tecnología, lo que ya generó huelgas de actores y guionistas en el último tiempo; entre otros, se expresaron públicamente Cate Blanchett, Ben Affleck, Emily Blunt y Whoopi Goldberg. En esta misma línea, Taylor Swift registró su voz para protegerla de la reproducción por IA en mayo pasado.
Este reclamo empezó con protestas de los artistas de Hollywood que paralizaron durante meses las producciones, y que hizo que cientos de actores dejaran aclarado en sus contratos que estaban en contra del reemplazo indiscriminado por IA en sus trabajos.
Los actores de Argentina piden regular la IA
En Argentina, la Asociación Argentina de Actores y Actrices comunicó la necesidad urgente de establecer regulaciones que protejan el trabajo artístico y garanticen transparencia frente al público. Artistas como Georgina Barbarossa, Ricardo Darín y Guillermo Francella participaron de una campaña para pedir reglas claras respecto a la IA en sus trabajos. "Mi voz y mi imagen son mías, y son mis instrumentos de trabajo. Nadie puede usarlas sin mi permiso. Regulemos el uso de la Inteligencia Artificial", declaró la conductora de Telefe.