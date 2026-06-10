10 de junio de 2026 Inicio
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Esta escapada bonaerense tiene historia con la Fórmula 1 y es perfecto para ir un fin de semana

Naturaleza, tranquilidad y una fuerte tradición vinculada al automovilismo convierten a este destino de la provincia de Buenos Aires en una atractiva opción para una escapada de pocos días.

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La ciudad perfecta para los amantes de la naturaleza y el automovilismo.

La ciudad perfecta para los amantes de la naturaleza y el automovilismo.

Turismo Balcarce
  • Una ciudad combina naturaleza, historia y automovilismo, convirtiéndose en una opción ideal para una escapada de fin de semana largo.
  • Ubicada a unos 400 kilómetros de Buenos Aires, se destaca por sus paisajes serranos y su cercanía con otros destinos turísticos de la región.
  • El Museo Fangio es uno de sus principales atractivos y rinde homenaje al quíntuple campeón mundial nacido en la ciudad.
  • El destino también ofrece parques, gastronomía típica, actividades al aire libre y recorridos por caminos rurales y sierras.

Balcarce es uno de esos destinos de la provincia de Buenos Aires que combina naturaleza, historia y pasión por el automovilismo. Ideal para una escapada de fin de semana largo, este pintoresco pueblo ofrece tranquilidad, paisajes serranos y una amplia variedad de actividades para disfrutar en familia o con amigos. Además, su fuerte vínculo con Juan Manuel Fangio lo convierte en una parada obligada para los amantes del deporte motor.

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Situada en el sudeste bonaerense, Balcarce está a cerca de 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y se presenta como una excelente alternativa para quienes buscan una escapada de pocos días. Su ubicación estratégica permite llegar con facilidad y disfrutar de un entorno muy diferente al de los grandes centros urbanos.

Turismo Balcarce
Senderismo en Balcarce.

Senderismo en Balcarce.

La ciudad sobresale por su paisaje serrano, una característica poco frecuente dentro de la provincia, donde se combinan sierras, extensos campos y caminos rurales. Además, su cercanía con destinos turísticos como Mar del Plata, Tandil y Miramar brinda la posibilidad de complementar el viaje con otras propuestas de la región.

Cómo es la escapada bonaerense que se puede disfrutar si sos fanático de la Fórmula 1

Entre los sitios más visitados de Balcarce se encuentra el Museo Fangio, un espacio dedicado a preservar el legado del legendario piloto nacido en la ciudad. En sus instalaciones se pueden observar vehículos de distintas épocas, reconocimientos obtenidos a lo largo de su trayectoria y numerosos recuerdos que repasan la vida deportiva del quíntuple campeón mundial. La propuesta se complementa con exhibiciones interactivas y contenidos audiovisuales que permiten conocer en profundidad su historia.

Para quienes prefieren el contacto con la naturaleza, el Cerro El Triunfo es una de las opciones más atractivas. Este amplio parque ofrece senderos para recorrer, espacios recreativos y puntos panorámicos desde donde se aprecian vistas privilegiadas de la zona. A su vez, la Plaza Libertad funciona como uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad, rodeada por edificios tradicionales, comercios y confiterías donde es posible probar el clásico postre Balcarce, una de las especialidades más reconocidas del lugar.

Balcarce
Cerro El Triunfo.

Cerro El Triunfo.

La oferta gastronómica también forma parte del encanto local, con restaurantes, parrillas y cafeterías que combinan recetas tradicionales con sabores regionales. Además, los visitantes pueden aprovechar la cercanía de las sierras para realizar caminatas, recorrer caminos rurales o conocer establecimientos de campo que reflejan la identidad productiva de la región. Todo esto convierte a Balcarce en un destino ideal para quienes buscan descanso, paisajes y actividades al aire libre.

Cómo llegar a Balcarce

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso a Balcarce en auto se realiza habitualmente por la Autopista Buenos Aires–La Plata, siguiendo luego por la Ruta Provincial 2 hasta conectar con la Ruta Nacional 226, que desemboca en la ciudad. El recorrido toma aproximadamente entre cuatro y cinco horas.

También se puede llegar en transporte público, existen servicios directos hacia Balcarce, aunque otra alternativa frecuente es viajar hasta Mar del Plata y realizar una conexión desde allí.

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