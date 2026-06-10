Máximo Kirchner: "Narcos y genocidas tienen mejores condiciones que Cristina"

El diputado conversó con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno y, en el marco del primer año de la líder política en prisión, con la multitudinaria convocatoria de apoyo en San José 1111, arremetió contra el Gobierno y denunció que "quieren humillarla".

Máximo Kirncher diologó con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, por C5N, al cumplirse un año de Cristina Fernández en prisión.

El diputado Máximo Kirchner habló tras cumplirse el primer año de Cristina Kirchner en prisión . En una jornada que tuvo a la militancia peronista presente en San José 1111 con expresiones de apoyo y con reiterados pedidos de "Cristina libre", el hijo de la exmandataria se refirió a la condena que enfrenta su madre y a la crisis económica, producto de las políticas de Javier Milei.

El mensaje de Cristina antes de quedar detenida: "Yo estaré presa pero la gente va a estar cada día peor"

En una entrevista con contundentes declaraciones, el diputado por Unión por la Patria conversó con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, por la pantalla de C5N. En primera instancia, el legislador se refirió al contexto en el que el Gobierno de Javier Milei se enfrenta a múltiples causas de corrupción, en particular, a la causa que enfrenta Manuel Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito.

"Hoy tienen esta realidad como respuesta a la soberbia", relató el camporista, y sumó: "No pueden explicar no solo lo que hacen en los términos personales de su vida, sino que no pueden explicar las políticas que aplican". En la misma línea, opinó sobre los gobiernos que desestimaron al Estado presente y arremetió contra el expresidente, Mauricio Macri: "Es un símbolo de la impunidad real en Argentina" y tildó al gobierno del exmandatario como un " gran fracaso".

Según las declaraciones del nacido en La Plata, la actual gestión mira más lo que sucede afuera que lo que pasa en nuestro territorio. "Estamos viendo a quien votan en Estados Unidos para saber cuál es nuestro destino. Hemos perdido la soberanía. Si gana Trump parece que el gobierno va a tener crédito, si pierde…", sostuvo en relación a la dependencia que estableció la gestión libertaria del gobierno norteamericano.

Kirchner analizó la gestión de Javier Milei, lo relacionó con las últimas dos administraciones y mencionó que hoy, prácticamente, todos los candidatos tienen mayor porcentaje de imagen negativa que positiva, por la desasón general de la población. Sin embargo, en cuanto a la intención de voto, aclaró: "Cristina aparece primera o segunda en todas las encuestas de Argentina".

Máximo Kirchner denunció las condiciones en las que Cristina Kirchner vive la prisión domiciliaria: "Quieren humillarla"

El legislador denunció públicamente las condiciones en las que su madre enfrenta la prisión domiciliaria: "Cristina tiene solo 4 horas de visita por semana". "Narcotraficantes y genocidas tienen mucho más espacio de visitas que la propia expresidenta, dos veces votada por el pueblo argentino", advirtió y aseguró: "Quieren humillarla".

En ese marco, replicó que la exmandataria le comentó lo "complejo y difícil" que se vuelve ese régimen de visitas y más aún cuando se trata de una persona que "de lo público, de lo político, de la discusión, de hablar, de leer: hace su vida. Ella misma ha expresado que se puede morir presa", sumó.

El legislador se explayó sobre la persecución política y tomó las palabras de un juez de casación: "Primero te ensucian, después te aislas y luego te condenan", contextualizó la situación de su madre y detalló: "Con una estigmatización de casi 20 años, en tapas de diarios y programas de televisión, presa, condenada, dejó de comunicarse por X", y junto con Gustavo Sylvestre, recordaron que las restricciones a las visitas comenzaron cuando la expresidenta se sacó una foto con economistas en San José 1111.

El diputado manifestó su preocupación por la realidad de la economía de las familias argentinas y enumeró las adversidades que enfrentan los trabajadores. "Pérdida del poder adquisitivo, pérdida del trabajo y el miedo a perder el trabajo, porque hay flexibilizaciones laborales que funcionan de hecho", lanzó.

Otros de los problemas a los que se enfrenta la ciudadanía: "el pluriempleo, no hay registros del descanso propio, una parte se la pasa trabajando y casi prácticamente no puede ver a su familia, no se pueden permitir soñar con unas pequeñas vacaciones", indicó el líder de La Cámpora, quien afirmó que estas situaciones "no solo atacan al bolsillo de la gente, sino que afectan la calidad de vida", y añadió un dato crudo y triste: "Aumentó la tasa de suicidios, más entre los sectores jóvenes".

Legisladores peronistas denunciaron que las condiciones de prisión de Cristina Kirchner: "esta situación irregular"

La expresidenta Cristina Kirchner cumplió este miércoles un año en prisión domiciliaria, luego de que la Corte Suprema la encontrara culpable en la Causa Vialidad. A 365 días, la militancia salió a las calles para brindarle apoyo en su casa de San José 1111 y organizaron un banderazo en otro punto de la Ciudad de Buenos Aires para los próximos días.

En tanto, los diputados y senadores de Unión por la Patria brindaron este mediodía una conferencia de prensa desde la Cámara Alta donde denunciaron las condiciones de detención de la exmandataria y anunciaron el envío de una carta a la CSJN para pedirle que pongan fin a "esta situación irregular".

En el escrito, los legisladores afirmaron que la situación constituye "ni más ni menos que la actuación de un poder del Estado atentando contra la propia democracia y ejecutando una proscripción política inadmisible en tiempos democráticos".

Además, cuestionaron las condiciones de detención de Cristina, las cuales describen como "objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias", y afirman que "ninguna democracia puede considerarse plenamente saludable cuando la principal dirigente de la oposición se encuentra proscripta e injustamente privada de su libertad".

Cristina Kirchner La expresidenta salió a saludar a los manifestantes frente a su departamento en Constitución. Imagen mejorada con IA/C5N

"No hay plena democracia con jueces parciales, no hay plena democracia cuando se impide el derecho de la ciudadanía a elegir libremente sus representantes, no hay plena democracia cuando se impide participar de la vida institucional y política a una dirigente de la talla de Cristina", explicó al iniciar la disertación el jefe del bloque peronista en la Cámara Baja, Germán Martínez.

En el mismo sentido, agregó que "no hay plena democracia cuando la injusta y arbitraria detención de Cristina se ve agravada por condiciones absolutamente excepcionales y restrictivas. Ni los genocidas, ni los narcotraficantes tienen condiciones de detención domiciliaria como se le aplica a ella".