Acorralado y más de un mes después de lo anunciado, Manuel Adorni presentó su declaración jurada

El jefe de Gabinete entregó los documentos luego de más de 90 días asfixiantes, que comenzaron con el viaje de su esposa a Estados Unidos en marzo y que desembocó en una investigación por enriquecimiento ilícito. Lo hizo, además, a través de la adhesión al régimen simplificado de Ganancias, lo cual le permite dar menos detalles sobre su patrimonio.

Adorni y su esposa se ampararon en un apartado de la Ley de Inocencia Fiscal. Instagram: madorni

"Manuel estaba en eso, ya tiene los números. Está hablando para poder presentarlos antes". La frase de Javier Milei corresponde al pasado 6 de mayo y había servido como una suerte de anuncio de que Adorni se aprestaba a presentar su declaración jurada. Pero aquel anticipo del Presidente se convirtió en una espera de más de 30 días: este miércoles 10 de junio, finalmente, el jefe de Gabinete entregó su declaración jurada luego de que trascendiera su adhesión al régimen simplificado de Ganancias, previsto en la Ley de Inocencia Fiscal.

Según constataron fuentes de Casa Rosada que tuvieron acceso a la declaración, parte de los bienes y el aumento patrimonial de Manuel Adorni en los últimos dos años están amparados por el crecimiento de su tenencia de Bitcoins, una de las criptomonedas más importantes del mundo, cuya cotización hoy ronda los u$s60.000 . Las mismas estarían dentro de las cuentas de las Apps Binance y Lemon, dos de las billeteras virtuales con mayor peso dentro de la operación de estos activos. "Invertimos u$s200.000 en Bitcoin y ganamos unos u$s300.000", argumentó el jefe de Gabinete en LN+.

La utilización de este tipo de sistema de pagos descentralizados es muy habitual dentro del mundo de las finanzas al que pertenecía Hayden Davies y Mauricio Novelli, los autores intelectuales de la creación de $LIBRA que Javier Milei promocionó el 14 de febrero pasado. Antes de dar el salto a la gestión nacional, Adorni también formaba parte del staff de "profesores" que dictaban y publicitaban cursos en NW Professional Traders, la empresa perteneciente a Novelli, de la que el Presidente también supo recibir una retribución por sus acciones de marketing y difusión.

El vínculo de Adorni con Novelli, en tanto, se extendió luego de su salto al Estado nacional. El por entonces vocero fue uno de los organizadores del Tech Forum, el evento cripto que ofició como antesala de lo que luego se concretaría en una estafa multimillonaria de la que el Presidente de la Nación formó parte. Incluso, se daba por descontado que el favorito de Karina Milei iba a ser el conductor del evento que iba a tener lugar en 2025 y debió suspenderse por el escándalo judicial que tiene al jefe de Estado como protagonista.

De vuelta a la declaración jurada, y según dieron a entender desde el entorno del exvocero, la tenencia de estas criptomonedas datan del momento en que Adorni aún no formaba parte de la gestión nacional. El crecimiento de las mismas, que no fueron declaradas en la formalidad que el ministro coordinador presentó en 2024 ante la Oficina Anticorrupción, se debería al pago de intereses mensuales y anuales con los que este tipo de billeteras benefician a sus usuarios.

Qué presentó Adorni en la declaración jurada de 2024

Al inicio del período de gestión 2024, el entonces vocero declaró un total de bienes, depósitos y dinero en el país y el exterior por un valor nominal de $61.018.251,10. Hacia el cierre del mismo año, esa cifra se posicionó en $107.894.833,66. Esto representa un crecimiento patrimonial nominal del 76,8% en el transcurso del año.

Según la presentación, el principal motor de liquidez y respaldo de su patrimonio radica en la tenencia de billetes físicos extranjeros y cuentas internacionales. Adorni declaró poseer u$s42.500 en efectivo dentro del territorio nacional, los cuales fueron declarados bajo el concepto de origen de fondos por "créditos" y valuados al cierre en $43.732.500,00. A este monto se le suma una caja de ahorro radicada en los Estados Unidos con un saldo de u$s6.220,23, equivalentes a $6.400.616,67 al tipo de cambio oficial de cierre del período.

El "lado B" de los ingresos fijos

Respecto a sus ingresos como funcionario público de la cuarta categoría de la AFIP, Adorni declaró una Renta del Trabajo Personal total de $36.230.574,16 durante el ejercicio. Tras deducir los gastos ordinarios de la categoría, aportes a obras sociales y fondos de jubilación, consignó un ingreso neto final neto de gastos de $26.301.049,84.

Bienes raíces y renovación de flota

En el plano inmobiliario, el secretario de Comunicación mantiene dos propiedades principales dentro del territorio bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

El 50% de un departamento de 115 metros cuadrados en Capital Federal, destinado a casa habitación, con una valuación fiscal de $24.122.963,50.

El 100% de un departamento de 105 metros cuadrados ubicado en la ciudad de La Plata (calle 50), ingresado originalmente a su patrimonio bajo el concepto de donación, valuado al cierre en $14.106.298,00.

En cuanto a sus activos móviles, la declaración jurada registra un cambio total de unidades durante el año de gestión. El vocero presidencial desprendió su participación del 50% en un utilitario Renault Captur Intens modelo 2019 (declarado en $0 al cierre) para incorporar, en marzo del período auditado, el 50% de una SUV Jeep Compass Sport 2.4 AT6 modelo 2021, adquirida mediante la "venta de activos" previos y tasada en $11.392.050,00.

La explosión de los pasivos: deudas triplicadas

El dato contable más llamativo del documento reside en el pasivo del funcionario. Las deudas globales de Adorni sufrieron un salto drástico: pasaron de $34.231.625,00 al inicio del año a un consolidado final de $95.460.000,00, multiplicándose casi por tres.

De acuerdo con el desglose del documento oficial ante la Oficina Anticorrupción, el incremento responde a la toma de pasivos con particulares y deudas de carácter hipotecario, también nominadas en dólares estadounidenses:

Molina Graciela Isabel: Crédito Hipotecario en USD por $43.860.000,00.

Sucesión de Zuccolo Norma: Deuda Común en USD por $23.220.000,00.

Pais Silvia: Deuda Común en USD por $20.640.000,00.

Cancio Victoria María José: Crédito Hipotecario en USD por $7.740.000,00.

Con este balance, la estructura patrimonial del vocero presidencial se posiciona bajo un esquema de alta dolarización de resguardo en billete físico y activos en el exterior, compensado contablemente por un fuerte apalancamiento en deudas con terceros bajo figuras de hipotecas particulares, consolidando el cierre de su primer ciclo fiscal completo dentro de la función pública.