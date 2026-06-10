10 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de junio

El oficial minorista opera a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, tras cortar el ritmo ascendente que arrastraba desde la semana pasada.

Por
El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos.

Pexels

El dólar oficial minorista cotiza a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, luego del dólar blue billetes divisas, lo que cortó la tendencia ascendente que arrastraba desde la semana pasada.

Las exportaciones vinculadas al petróleo, gas y minería alcanzaron niveles récord.
Te puede interesar:

Vaca Muerta y la minería: en el primer cuatrimestre generaron tantos dólares como el campo

La suba se explicó parcialmente por la liquidación de dólares por parte de los agroexportadores, debido al agotamiento estacional de los productos agropecuarios. Mientras tanto, se mantiene la demanda de dólares, con la expectativa de que podría subir más de la mano de quienes viajen al Mundial.

Con respecto a la actividad oficial, el Banco Central de la República Argentina adquirió u$s437 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios durante la última semana. De este modo, la entidad monetaria consolidó un saldo comprador anual de u$s10.185 millones y elevó las reservas brutas a u$s47.867 millones.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial frenó su impulso ascendente este martes.

El dólar oficial frenó su impulso ascendente este martes.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.441.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.898.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.512,42, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.457,21.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.453 para la compra y $1.453,5 para la venta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial mantiene el impulso alcista.

Calma cambiaria: el dólar paró su racha alcista y bajó $5

Javier Milei juega su mundial económico de cara a un 2027, clave para la Libertad Avanza. 

El Mundial económico 2026: Argentina y sus partidos contra la inflación, el crecimiento y el dólar

El dólar oficial viene de una semana al alza.

El dólar mayorista subió por segunda rueda consecutiva y alcanzó su valor más alto desde febrero

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de junio

El dólar tuvo una semana alcista. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de junio

La cotización de la divisa norteamericana.

El dólar cerró la semana al alza en medio de una creciente presión cambiaria

Rating Cero

Semana agitada dentro de la casa más famosa del país.

Piden expulsión en Gran Hermano por una maliciosa jugada contra una participante: qué pasó

La protagonista reveló una relación pasada que causó intriga en el mundo del espectáculo.

Impacto: una famosa reveló que su primer novio terminó preso "por algo heavy"

Los detalles de la nominación que se viene.

Todo lo que hay que saber sobre la gala de nominación de Gran Hermano de este miércoles 10 de junio

¿Cuál es la crisis de pareja que estaría atravesando la actriz?.

Cuál es la crisis de pareja que estaría atravesando Jimena Barón

El dolor de sus colegas y seguidores se hizo sentir de inmediato en redes sociales.

Se confirmó lo peor: murió una reconocida cantante a los 28 años

Dos conductoras de América no se soportan.

Guerra feroz entre dos conductoras de televisión que eran amigas: "Estoy en contra"

últimas noticias

El proyecto lleva más de 10 años en los principales teatros del mundo.

Campo Minado vuelve a la Argentina de la mano del Buenos Aires Herald

Hace 10 minutos
play

Revelan que Sturzenegger y Espert también se sumaron al régimen simplificado de Ganancias

Hace 14 minutos
Semana agitada dentro de la casa más famosa del país.

Piden expulsión en Gran Hermano por una maliciosa jugada contra una participante: qué pasó

Hace 21 minutos
La protagonista reveló una relación pasada que causó intriga en el mundo del espectáculo.

Impacto: una famosa reveló que su primer novio terminó preso "por algo heavy"

Hace 24 minutos
Los detalles de la nominación que se viene.

Todo lo que hay que saber sobre la gala de nominación de Gran Hermano de este miércoles 10 de junio

Hace 38 minutos