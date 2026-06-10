Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de junio

El oficial minorista opera a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, tras cortar el ritmo ascendente que arrastraba desde la semana pasada.

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación , luego del dólar blue billetes divisas , lo que cortó la tendencia ascendente que arrastraba desde la semana pasada.

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La suba se explicó parcialmente por la liquidación de dólares por parte de los agroexportadores , debido al agotamiento estacional de los productos agropecuarios. Mientras tanto, se mantiene la demanda de dólares, con la expectativa de que podría subir más de la mano de quienes viajen al Mundial.

Con respecto a la actividad oficial, el Banco Central de la República Argentina adquirió u$s437 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios durante la última semana. De este modo, la entidad monetaria consolidó un saldo comprador anual de u$s10.185 millones y elevó las reservas brutas a u$s47.867 millones .

El dólar oficial frenó su impulso ascendente este martes.

La divisa estadounidense opera a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.441.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.898.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.512,42, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.457,21.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.453 para la compra y $1.453,5 para la venta.