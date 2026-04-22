La receta económica y rápida para hacer un riquísimo postre de Paulina Cocina: se puede preparar en la licuadora La reconocida creadora de contenido enseñó un truco infalible para transformar las sobras de pan en un manjar utilizando trucos caseros. Por + Seguir en







Nada se tira y todo se transforma. Paulina Cocina

El budín de pan se afianza como el postre de aprovechamiento definitivo para combatir el desperdicio en la cocina.





La clave del éxito se encuentra en el uso de la licuadora para simplificar procesos y lograr la textura deseada.





Paulina Cocina destaca la importancia de una cocción lenta a baño María para garantizar la humedad justa del plato.





Un secreto fundamental es el reposo prolongado en frío antes de intentar desmoldar la preparación. Paulina Cocina demostró que lo clásico también puede ser moderno y práctico. La especialista en contenidos gastronómicos compartió una técnica que permite reciclar el pan de días anteriores, convirtiéndolo en un postre muy consumido mediante el uso estratégico de la licuadora.

Esta propuesta se enmarca en la filosofía de la "cocina circular", donde nada se tira y todo se transforma. Al utilizar ingredientes que suelen estar presentes en cualquier alacena, la receta se ubica como una alternativa sumamente accesible para el bolsillo, ideal para esos momentos donde se busca tener a mano una opción dulce con poco presupuesto.

Según la propia Paulina Cocina, este budín entra directamente en su podio de favoritos nacionales. Lo que diferencia a su versión es la versatilidad, ya que quien lo cocina puede decidir si prefiere una crema totalmente homogénea o un estilo más rústico con pedacitos de miga, simplemente regulando el tiempo de procesado en el vaso de la licuadora.

Budín de pan Paulina Cocina Cómo hacer el budín de pan de Paulina Cocina Ingredientes Pan de días anteriores (pueden ser restos de flautitas, miñón o campo).

Leche tibia (cantidad necesaria para cubrir el pan).

Huevos.

Azúcar (para la mezcla y para el caramelo).

Ralladura de limón o esencia de vainilla.

Agua hirviendo (para el punto del caramelo). Budín de pan Paulina Cocina Preparación Para arrancar, se debe trocear el pan, incluso con su corteza, y colocarlo directamente en el vaso de la licuadora junto a la leche tibia, dejando que repose media hora hasta que esté bien blando. Mientras tanto, se prepara el caramelo fundiendo azúcar en una olla de base pesada. La influencer recomienda añadir el agua hirviendo fuera del fuego para evitar salpicaduras que pueden generar peligro.

Una vez acaramelado el molde, se procesa el pan hidratado con los huevos, el azúcar restante y el perfume elegido (limón o vainilla). La mezcla se vuelca en el molde, se tapa con papel aluminio para que no se seque y se cocina a baño María en un horno suave a 160 grados por una hora. El toque final viene de la mano de la espera, ya que hay que llevarlo a la heladera toda la noche para que la estructura tome cuerpo y se desmolde sin riesgos, listo para lucirse con una buena cucharada de dulce de leche.