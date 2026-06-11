Cuándo se cobran los Vouchers Educativos de ANSES en junio 2026 El beneficio está destinado a familias con hijos que asisten a escuelas privadas con aporte estatal y busca ayudar en el pago de las cuotas escolares. Por Agregar C5N en









¿Cuándo se cobran los Vouchers Educativos de ANSES en junio de 2026?. Freepik

Cuándo se cobran los Vouchers Educativos en junio de 2026.

ANSES confirmó la fecha de pago del beneficio.

Quiénes pueden acceder a los Vouchers Educativos.

Requisitos para recibir la ayuda económica. La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó la fecha de pago del beneficio educativo correspondiente a este mes. ¿Cuándo se cobran los Vouchers Educativos de ANSES en junio de 2026?

Se trata de una ayuda económica destinada a familias con hijos que asisten a escuelas privadas con aporte estatal, con el objetivo de colaborar en el pago de las cuotas escolares.

La inscripción para los incentivos educativos finalizó el 30 de abril de 2026. Sin embargo, quienes hayan recibido una respuesta negativa por motivos académicos pueden realizar un reclamo a través de la plataforma oficial del programa.

vouchers educativos Este beneficio de alcance federal se acreditará únicamente a quienes hayan solicitado la cobertura entre el 3 y el 18 de abril Freepik Cuándo se reciben los Vouchers Educativos de ANSES en junio 2026 Según informó ANSES, el pago de los Vouchers Educativos se realizará el viernes 12 de junio de 2026. A diferencia de otras prestaciones, el beneficio se abonará en una única fecha para todos los beneficiarios, sin importar la terminación del DNI.

Quiénes reciben los Vouchers Educativos de ANSES en junio 2026 El programa está dirigido a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas de gestión privada que reciben al menos un 75% de aporte estatal, ya sea en los niveles:

Inicial.

Primario.

Secundario. Además, los hogares deben cumplir con determinados requisitos económicos y administrativos establecidos por el organismo. Entre las condiciones exigidas por ANSES se encuentran: Tener hijos de hasta 18 años escolarizados.

No superar los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) como ingreso familiar.

Contar con DNI vigente.

Tener el CBU actualizado en Mi ANSES.

Estar registrado en Mi Argentina.

Completar la inscripción y la encuesta obligatoria del programa. ¿Quién cobra el dinero? El pago se deposita en la cuenta bancaria del adulto responsable registrado ante ANSES. En los casos en que ambos progenitores estén registrados y convivan con el menor, el beneficio será acreditado a la madre.