ANSES entrega un extra de $85.000 para los titulares de AUH en junio 2026: de qué se trata Miles de familias que reciben prestaciones de la ANSES todavía están a tiempo de presentar la documentación requerida para acceder al cobro de la Ayuda Escolar Anual. Por Agregar C5N en









ANSES mantiene vigente la Ayuda Escolar Anual , un beneficio destinado a acompañar los gastos educativos de las familias.

, un beneficio destinado a acompañar los gastos educativos de las familias. En 2026, el monto asciende a $85.000 por cada hijo que asista a una institución educativa reconocida oficialmente.

que asista a una institución educativa reconocida oficialmente. Quienes aún no lo cobraron pueden acceder presentando el Certificado de Escolaridad a través de Mi ANSES.

a través de Mi ANSES. El pago está dirigido a titulares de la AUH y asignaciones familiares, y puede verificarse en la sección “Mis Asignaciones” de la plataforma. Mientras miles de familias aguardan las próximas liquidaciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la ANSES recordó que continúa vigente la posibilidad de acceder a la Ayuda Escolar Anual, un beneficio destinado a acompañar los gastos educativos de niños y adolescentes. Esta asistencia económica se convirtió en una herramienta clave para aliviar el impacto de los costos escolares en el presupuesto familiar.

Durante 2026, el monto de la Ayuda Escolar Anual asciende a $85.000 por cada hijo que asista a un establecimiento educativo reconocido oficialmente. El beneficio alcanza a estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, siempre que se pueda acreditar la regularidad escolar mediante la documentación correspondiente.

Anses AUH ANSES Si bien muchos titulares de la AUH y de asignaciones familiares recibieron el pago de manera automática en los primeros meses del año, todavía existen beneficiarios que pueden cobrarlo. Para ello, es necesario presentar el certificado de escolaridad a través de los canales habilitados por ANSES, trámite que permite validar la asistencia del estudiante y habilitar el pago de la prestación.

De qué se trata el extra de $85.000 para AUH de ANSES en junio 2026 La Ayuda Escolar Anual es un beneficio que la ANSES mantiene vigente durante junio de 2026 para acompañar los gastos educativos de las familias, como útiles, indumentaria y calzado escolar. Está destinada a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de entre 45 días y 17 años que asistan a establecimientos educativos reconocidos oficialmente, así como a personas con hijos con discapacidad, sin límite de edad. Aunque la mayoría de los beneficiarios recibió el pago de forma automática al comienzo del ciclo lectivo, quienes aún no lo cobraron pueden acceder al beneficio presentando el certificado de escolaridad mediante el Formulario PS 2.68 y cargándolo a través de la plataforma Mi ANSES para habilitar la liquidación correspondiente.

ANSES LIBRETA AUH 2024 La nueva fecha límite para presentar la Libreta AUH correspondiente al 2024 será el 31 de marzo de 2025. Redes Sociales Cómo hacer el trámite para la Ayuda Escolar de ANSES El trámite para acceder a la Ayuda Escolar Anual se realiza de manera online a través de Mi ANSES. Para comenzar, el beneficiario debe ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, dirigirse al apartado "Hijos" y verificar el estado del Certificado Escolar. Si la documentación no está cargada o requiere actualización, es necesario generar el formulario, descargarlo y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y certificado por las autoridades correspondientes. Luego, el documento firmado debe escanearse o fotografiarse de forma legible y cargarse nuevamente en la plataforma. Una vez validada la información por parte del organismo, el pago del beneficio se deposita en la cuenta bancaria declarada dentro de los plazos establecidos por ANSES.

De qué manera podés ver si ya cobraste la Ayuda Escolar de ANSES Para comprobar si la Ayuda Escolar Anual ya fue depositada, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES o a la aplicación oficial utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma, deben acceder al apartado "Hijos" y luego a "Mis Asignaciones", donde podrán consultar el período correspondiente y revisar el detalle de los pagos liquidados. Si el beneficio fue otorgado, aparecerá reflejado entre los conceptos abonados. También es posible verificar la acreditación desde la sección "Cobros", en la opción "Consultar fecha y medio de cobro", que informa cuándo y dónde se realizó el depósito junto con las asignaciones habituales.