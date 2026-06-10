Turismo en Salta: qué actividades podés hacer en Cachi y sus alrededores

Entre iglesias coloniales, museos arqueológicos, bodegas de altura y paisajes únicos de los Valles Calchaquíes, ofrece experiencias ideales para quienes buscan naturaleza, historia y cultura en el norte argentino.

Turismo en Salta : ubicado en el corazón de los Valles Calchaquíes, es uno de los destinos más encantadores de la provincia. Sus calles empedradas y riqueza cultural lo convierten en una parada obligada para quienes buscan descubrir la esencia del norte argentino. ¿Qué actividades podés hacer en Cachi y sus alrededores?

Esta escapada bonaerense tiene historia con la Fórmula 1 y es perfecto para ir un fin de semana

La localidad salteña se encuentra a unos 160 kilómetros de la ciudad de la tierra de los Valles Calchaquíes. El viaje en auto demanda entre tres y cuatro horas por la Ruta Provincial 33. También es posible llegar mediante excursiones organizadas desde la capital salteña o en servicios de ómnibus que conectan ambas localidades.

Cachi combina historia, naturaleza, arqueología y gastronomía en un entorno único. Estas son algunas de las actividades imperdibles para disfrutar durante una visita.

Es el punto de encuentro del pueblo y el mejor lugar para comenzar el recorrido. Allí se encuentran algunos de los edificios más emblemáticos de Cachi, además de cafés, restaurantes y puestos de artesanías.

Construida en el siglo XVIII, esta iglesia es uno de los símbolos del pueblo. Destaca por su arquitectura colonial andina, sus muros de adobe y sus techos elaborados con madera de cardón, una planta típica de la región.

Conocer el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz

Este museo reúne más de 5.000 piezas que permiten descubrir la historia de las culturas originarias que habitaron los Valles Calchaquíes. Entre sus colecciones se destacan cerámicas, tejidos y objetos ceremoniales de gran valor histórico.

cachi

Comprar artesanías regionales

El Paseo de los Artesanos ofrece tejidos de lana, cerámicas, joyería artesanal y productos regionales elaborados por productores locales.

Disfrutar de los miradores

Los miradores de Cachi brindan algunas de las mejores vistas del pueblo y del imponente Nevado de Cachi. Además, permiten conocer elementos de la cosmovisión andina como la Apacheta y la Chakana.

Explorar el Parque Arqueológico El Tero

Este sitio conserva vestigios de antiguas comunidades diaguitas-calchaquíes que habitaron la región hace más de 2.000 años.

Visitar bodegas de altura

Las bodegas de Cachi producen reconocidos vinos de altura gracias a las condiciones climáticas de la zona. Muchas ofrecen degustaciones y recorridos guiados entre viñedos.