Una receta distinta de Paulina Cocina: así se prepara una torta noruega perfecta para una merienda

La influencer compartió una propuesta que combina texturas crocantes con un corazón húmedo, ideal para salir del clásico bizcochuelo.

Paulina cocina compartió su versión de torta noruega.

  • La receta de Paulina Cocina de la torta noruega se caracteriza por unir una base tierna y húmeda con una cobertura de almendras sumamente crocante.
  • Para la masa solo se necesitan huevos, azúcar, harina y manteca derretida, logrando una preparación sencilla y equilibrada.
  • El secreto del éxito es cocinar la masa sola unos 15 minutos antes de añadir la cobertura para que no se hunda.
  • El topping se prepara al fuego mezclando manteca, azúcar, leche y almendras hasta lograr una consistencia espesa.

Para salir de las recetas de siempre y preparar una merienda especial, Paulina Cocina compartió una clásica preparación traída de Europa: la torta noruega. Esta versión se aleja de lo convencional: no busca ser una masa aireada y esponjosa característica de un bizcochuelo sino una combinación de una base tierna con una cubierta de almendras que aporta un "crunch" único.

Lo que hace que esta torta sea "distinta" es su equilibrio. Los discos tipo "nube" se funden con el relleno, convirtiéndola en la compañía perfecta para un café intenso o unos mates. La influencer compartió su versión de este clásico: "En mi caso frutillas con crema pero lo común es hacerla con pastelera", comentó.

Cómo hacer la torta noruega de Paulina Cocina

Para realizar esta receta no necesitás ingredientes exóticos, pero sí prestar atención a la calidad de la manteca y las almendras, que son las verdaderas protagonistas del sabor escandinavo.

Ingredientes

Para la masa:

  • 110 g de manteca (a temperatura ambiente).
  • 100 g de azúcar.
  • 4 yemas.
  • 50 g de leche.
  • 120 g de harina leudante.
  • 1 cdta. de esencia de vainilla y 1/4 cdta. de sal.

Para la cobertura:

  • 4 claras de huevo.
  • 150 g de azúcar.
  • 50 g de almendras fileteadas.

Para el relleno:

  • 300 cc de crema de leche.
  • 500 g de frutillas frescas.
  • 2 cdas. de azúcar y 1 cdta. de esencia de vainilla.

Procedimiento

  1. En un bowl, batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema blanca y sedosa. Incorporar las yemas de a una, batiendo bien después de cada adición para que queden perfectamente integradas.
  2. Sumar la esencia de vainilla y la leche. Una vez que la mezcla esté fluida y unida, agregar la harina leudante (tamizada con la sal) e incorporar hasta lograr una masa sin grumos.
  3. Por otro lado, batir las 4 claras a punto nieve junto con los 150 g de azúcar hasta obtener un merengue firme y brillante.
  4. En un molde enmantecado y enharinado, colocar la mitad de la mezcla de torta y distribuirla bien. Por encima, extender la mitad de las claras a nieve y esparcir un poco de almendras fileteadas.
  5. Llevar a horno bajo (180°C) hasta que la parte del merengue se vea bien dorada. Repetir exactamente el mismo proceso con el resto de los ingredientes para obtener dos discos iguales.
  6. Una vez que ambos discos estén completamente fríos, preparar el relleno batiendo la crema con el azúcar y la vainilla a punto chantilly.
  7. Colocar un disco como base, cubrir con una capa generosa de crema y las frutillas fileteadas, y coronar con el segundo disco de torta.

