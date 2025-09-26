26 de septiembre de 2025 Inicio
Adiós a las uñas almendradas: la moda que vas a ver en todos lados en el verano 2026

Este estilo gana lugar por su versatilidad y resistencia. Una propuesta cómoda que redefine la manicura del verano.

Todo indica que el squoval no será solo una moda pasajera, sino la nueva forma estrella de la temporada.

El verano del 2026 parece que traerá consigo una transformación en el mundo de la manicura. Luego de años en los que las uñas almendradas dominaron las preferencias, una nueva silueta comienza a ganar protagonismo gracias a su practicidad y aires modernos.

Durante mucho tiempo, la forma almendrada fue sinónimo de elegancia. Pese a eso, las tendencias cambian y el cuidado de las uñas dejó de ser un simple detalle para convertirse en un elemento central del estilo personal. Hoy, la atención se dirige hacia opciones que mezclan comodidad, naturalidad y estética actual.

La temporada que se acerca no solo resalta los colores y terminaciones, sino también la forma en que se llevan las uñas. Esa búsqueda de equilibrio entre belleza y funcionalidad abre paso a un diseño que promete desplazar a los estilos clásicos, marcando el ritmo de los próximos meses.

El diseño de las uñas que desplazará al almendrado

El verano seguramente sea la estación que consagre el estilo cuadrado-ovalado, más conocido como “squoval”. Este formato fusiona lo mejor de dos mundos: la base recta de las uñas cuadradas y las puntas suavemente redondeadas. El resultado es una terminación equilibrada, atractiva y, sobre todo, resistente, lo que lo convierte en la alternativa perfecta frente a los frecuentes quiebres que sufren las almendradas.

La gran fortaleza del squoval es su versatilidad. Esta forma admite cualquier tipo de esmalte, desde tonos suaves y discretos hasta colores intensos y llamativos. También realza acabados brillantes, satinados o con efecto espejo, adaptándose a todos los gustos y ocasiones.

Otro de sus puntos a favor es la practicidad. Mientras que las uñas almendradas suelen ser más incómodas para las tareas diarias por su punta fina, el squoval ofrece un estilo a la vista muy reconocida que además es funcional.

La llegada de esta tendencia da cuenta de una clara dirección en la manicura, apostando por formas más naturales, fáciles de mantener y con un aire contemporáneo. Las opciones extremas ceden terreno y en su lugar surgen propuestas simples pero igual de elegantes. Todo indica que el squoval no será solo una moda pasajera, sino la nueva forma estrella de la temporada.

