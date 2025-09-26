26 de septiembre de 2025 Inicio
Impuesto PAIS a importadores: ARCA estableció un procedimiento especial para devolver pagos a cuenta

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero informó, mediante la Resolución General 5765/2025, que los operadores de comercio exterior puedan reclamar los montos abonados a cuenta del tributo, que no pudieron computar en operaciones de importación hasta noviembre de 2024.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció un procedimiento especial para devolver pagos a cuenta del Impuesto PAIS para importadores. Así lo informó mediante la Resolución General 5765/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial.

Desde este martes, se incorporan nuevas empresas y personas físicas al Padrón de Grandes Contribuyentes, incluyendo de manera automática a las firmas adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Cómo consultar la devolución de percepciones de ARCA y cobrar el reintegro

Según el texto publicado, esta medida rige para "importaciones de mercaderías con registro de ingreso aduanero, desde el 13 de diciembre de 2023 hasta el 24 de noviembre de 2024, inclusive, respecto de las cuales no se hubiera podido computar el pago a cuenta del Impuesto PAIS por no haber accedido al Mercado Único y Libre de Cambios o por haberlo hecho con posterioridad a la finalización de la vigencia del gravamen".

Resolución General 5765/2025

Para poder acceder a la devolución, los importadores deberán ingresar con Clave Fiscal, al servicio "Registro de despachos de importación con pagos a cuenta no computados del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria - PAIS", desde la web de ARCA y, completar la Declaración Jurada de Devolución de pagos a cuenta del Impuesto PAIS por Importaciones de Bienes (DJIP).

El plazo de tiempo para presentar la declaración jurada es del 6 de octubre a 19 de noviembre de 2025. Además, desde ARCA informaron que la devolución será en cuotas, la primera "se encontrará disponible el día 15 de diciembre de 2025, y las restantes dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes calendario".

En el caso de un rechazo de la solicitud de devolución, los interesados podrán "realizar una consulta a través del canal de Consultas web desde la página web de ARCA, en el apartado de Ayuda, y seleccionar la opción “RG 5765 – Devolución Importación Impuesto País”.

