Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una deliciosas rabas

Las rabas se consolidan como un clásico porteño con propuestas para todos los gustos.

Las rabas son sinónimo de verano y playa , pero en Ciudad de Buenos Aires tienen su espacio durante todo el año gracias a restaurantes que perfeccionaron este plato. Entre los más destacados, hay dos sitios que se llevan todos los aplausos : uno por su tradición y otro por su innovación .

La idea de comer una porción de calamares fritos con limón logra transportar a cualquier comensal al mar argentino, aunque esté en plena ciudad. Esa mezcla de nostalgia y sabor hace que las rabas sean un clásico que nunca pasa de moda.

En este recorrido, se destacan dos propuestas que se convirtieron en referencia indiscutida para los fanáticos del plato. Con estilos diferentes, ambos espacios muestran que las rabas pueden ser tanto un plato casero y tradicional como una experiencia moderna y versátil , adaptada a todos los públicos.

En la esquina de San José y Chile , en Monserrat , este bodegón familiar lleva más de 30 años ofreciendo cocina española y argentina . Famoso por sus porciones abundantes y precios accesibles , su secreto está en las rabas: un rebozado perfecto, crujiente por fuera y tierno por dentro.

“La presentación es simple, pero auténtica. El sabor habla por sí solo”, destacan desde la familia Freiria, a cargo del lugar. Además, el menú se completa con tortilla española, milanesas, paella y bife de chorizo, todos servidos en platos generosos que refuerzan el espíritu de bodegón clásico.

La Rabería

Ubicada en Dorrego 783, Villa Crespo, abrió sus puertas en 2024 con un concepto innovador: un restaurante dedicado exclusivamente a las rabas. La idea nació tras un viaje a España y se transformó en un espacio que combina rapidez, accesibilidad y creatividad.

Aquí no solo se sirven las tradicionales bandejas de rabas, sino también opciones en cono, brochette, sándwich estilo español o torres de un kilo, todas acompañadas de salsas variadas. El ambiente es distendido, con cerveza tirada y opciones para compartir como papas fritas y bastones de mozzarella, ideales para maridar con la especialidad.