Las 4 posturas de yoga para aliviar el dolor lumbar: son 100% efectivas

La zona lumbar suele ser una de las más afectadas por dolores, que se van acrecentando con el paso de los años. Sin embargo, existe una solución natural para evitar o aliviar los dolores lumbares, y se debe gracias a una postura específica de yoga que recomendó una instructora.

Anabel Otero, conocida por su divulgación de métodos y técnicas para esta actividad, ostenta 80 mil seguidores en TikTok, donde comparte videos educativos sobre posturas y estiramientos. En esta ocasión, reveló una pequeña rutina que consiste en cuatro posturas, en las que se combina estiramiento y relajación.

Según la experta, la repetición diaria de estas posturas ayuda a liberar tensiones acumuladas, aumentar la flexibilidad de la espalda baja y fortalecer los músculos que sostienen la columna vertebral. Asimismo, recomienda esta rutina para aquellas personas que pasan mucho tiempo sentados o que sufren de rigidez muscular.

Las poses de yoga para aliviar el dolor lumbar Para comenzar con la rutina, debemos acostarnos boca arriba con ambas piernas flexionadas. La primera postura es la de extensión de pierna, para la cual debemos dejar el talón de una de las piernas relajado hacia el glúteo; inhalar y, al exhalar, flexionar el tobillo y llevar la misma pierna hacia arriba, mientras que la otra se mantiene flexionada con la planta del pie contra el piso. Repetirlo 10 veces.

Luego, pasamos a la articulación de columna lumbar, para la cual haremos también 10 repeticiones. Pegar la lumbar al suelo sin dejar hueco en el piso. Ahora sí, inhalar y dejar un hueco, subiendo un poco la zona lumbar, y luego exhalar y volver a la posición inicial.

La tercera postura se llama puente articulado, y para este la instructora busca que vayamos de "vertebra a vertebra". En una posición inicial a la anterior, debemos elevar la zona lumbar de forma que nuestra alcanzar con la vertebra de abajo la vertebra de arriba. Hay que hacerlo de forma lenta, y repetir 10 veces.

Por último, la flexión de columna en cuadrupedia es una postura común del yoga que cierra esta pequeña rutina, con las últimas 10 repeticiones. Comenzamos en cuatro patas, con rodillas al suelo, y redondeamos la espalda de forma tal que lleguemos a mirarnos el ombligo. Inhalar y exhalar con un movimiento de arqueo para volver a la posición inicial.