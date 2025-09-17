Esta es la moda con uñas de color salmón que lució Scarlett Johansson y están en tendencia

La actriz sorprendió en los Premios Emmy 2025 con un manicure delicado y sofisticado en tono coral, que ya se convirtió en el favorito de la temporada y promete ser la nueva apuesta de estilo en el mundo de la belleza.

En la alfombra roja de los Premios Emmy 2025, Scarlett Johansson volvió a captar todas las miradas , pero esta vez no solo por su vestido elegante, sino también por un detalle que marcó la diferencia: sus uñas color salmón que están en tendencia .

El matiz salmón es versátil y fresco, lo que lo convierte en la elección ideal para eventos de gala y también para looks más casuales. Johansson supo cómo darle protagonismo con un estilo minimalista y sofisticado, dejando que el tono hablara por sí solo sin necesidad de grandes decoraciones. Este tono ademas, combina la suavidad del rosa con el toque cálido del naranja y se posiciona como uno de los favoritos de la temporada.

En un mundo donde las uñas con diseños extravagantes suelen robar la escena, el gesto de la actriz de elegir un tono simple pero elegante refuerza la idea de que “menos es más”. Su manicure resaltó sus manos de forma natural, aportando luz y suavidad al look completo.

El estilo de uñas que lució la protagonista de Marriage Story fue de formato almendrado , una forma que estiliza los dedos y aporta feminidad. Este tipo de corte es ideal para quienes buscan un balance entre lo clásico y lo moderno.

Además, el esmalte durazno tiene una ventaja única: favorece todos los tonos de piel. Desde las pieles más claras hasta las más bronceadas, este estilo cromático ilumina y aporta un toque juvenil sin perder elegancia. Por eso se ha convertido en la elección favorita de muchas celebridades.

Las redes sociales no tardaron en estallar tras la aparición de Johansson en la gala. Miles de usuarios compartieron imágenes de sus uñas, posicionando rápidamente la paleta del salmón como tendencia en el mundo de la belleza. Marcas de esmaltes y salones de uñas ya están apostando fuerte por este tono, incorporándolo a sus catálogos de temporada. Incluso, estilistas de Hollywood aseguran que este espectro será el nuevo “nude” del 2025.

Si buscás un cambio sutil pero impactante en tu manicure, las uñas coral suave son la opción perfecta. No solo porque están de moda gracias a Scarlett Johansson, sino porque aportan frescura, sofisticación y versatilidad para cualquier ocasión.