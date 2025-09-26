26 de septiembre de 2025 Inicio
Cómo es el peinado conocido como Recogido Lindbergh y por qué está de nuevo como la moda del momento

Este legado inspira un método que le aporta elegancia a la naturalidad. Fácil de recrear, es la apuesta segura para cualquier ocasión.

El resultado es un recogido práctico, estiloso y fácil de reproducir en casa

El Recogido Lindbergh se convirtió en uno de los estilos más comentados de la temporada gracias a su comodidad y a la posibilidad de mantener igualmente un aspecto elegante. Inspirado en la estética del célebre fotógrafo Peter Lindbergh, este peinado se volvió a posicionar en el centro de las tendencias actuales, conquistando tanto pasarelas como looks cotidianos.

El legado de Lindbergh va mucho más allá de sus icónicas fotos para Vogue o el Calendario Pirelli. Su visión transformó la moda de los años 80 y 90, y hoy también influye en la belleza capilar. La modelo Nieves Álvarez fue una de las encargadas de rescatar este recogido, mostrándolo en sus redes sociales y en la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week, donde desfiló con la firma Silvia Tcherassi.

Con la colaboración de la estilista Pilar Lucas, Álvarez compartió un tutorial muy fácil de realizar para recrear este peinado en casa. El resultado es una propuesta ideal para quienes buscan un look versátil, capaz de funcionar tanto en eventos formales como en el día a día, manteniendo ese aire elegante y descontracturado que lo hace tan especial.

Así es el peinado Recogido Lindbergh que vuelve a estar de moda

Peter Lindbergh, uno de los fotógrafos más influyentes del mundo de la moda, dejó huella no solo en la fotografía, sino también en la forma de entender la belleza. Entre sus editoriales más recordadas aparece un recogido sencillo y natural que hoy lleva su nombre: el Recogido Lindbergh.

Este estilo se caracteriza por su aire relajado y favorecedor, con mechones sueltos que enmarcan el rostro y una terminación que mezcla lo casual con lo elegante. Nieves Álvarez lo llevó recientemente en la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week, convirtiéndolo en un referente inmediato de elegancia actual.

Según explicó la modelo en su cuenta de Instagram, el peinado llama la atención por esa mezcla de espontaneidad y glamour que Lindbergh supo transmitir en sus trabajos. Con ayuda de Pilar Lucas, mostró cómo lograrlo paso a paso. En sus indicaciones destaca que lo primero es recoger el cabello en una coleta alta sin pulir demasiado, dejando algunos mechones delanteros libres, luego, se aplica spray texturizador para aportar volumen y se rodea la base de la coleta con los mechones sueltos, recreando un ligero tupé con reminiscencias ochenteras.

Después, la cabellera se enrolla sobre el coletero para formar un moño, asegurándolo con horquillas invisibles. Como detalle final, se dejan algunos baby hairs sueltos y se fija con laca o texturizador para mantener el acabado. El resultado es un recogido práctico, estiloso y fácil de reproducir en casa, perfecto para quienes buscan un look distinguido sin invertir demasiado tiempo frente al espejo.

