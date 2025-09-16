Jimena Barón mostró el asqueroso hallazgo en su baño: "Te podés hacer unas..."

La actriz Jimena Barón mostró un particular hallazgo en su baño, después de horas de trabajo de un plomero en las cañerías del lugar: "Te podes hacer unas extensiones".
La mediática compartió un problema particular que tuvo en su casa y se volvió viral.
La mediática mostró con cara de asco lo que el hombre le dio en mano: "Me entregó un kilo de mi pelo en una bolsa”, lo que aparentemente estaba obstruyendo la cañería.
La mediática desdramatizó el momento y publicó una imagen de un "pollo desplumado", tal como se sentía: “Yo empoderada post parto poniéndole onda a la vida”, escribió.
Barón reconoció que hace tres meses fue mamá de Arturo, fruto de su relación con el emprendedor Matías Palleiro, y que está pasando por un momento en que se le cae mucho el cabello, luego de dar a luz.
Barón y Palleiro se conocieron en el verano de 2021, a través de Instagram. La actriz, tuvo a su primer hijo Morrison "Momo", de 11 años, con el exfutbolista Daniel Osvaldo.