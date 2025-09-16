Jimena Barón mostró el asqueroso hallazgo en su baño: "Te podés hacer unas..." La mediática compartió un problema particular que tuvo en su casa y se volvió viral.







La actriz compartió el extraño momento que vivió en su casa. Redes Sociales

La actriz Jimena Barón mostró un particular hallazgo en su baño, después de horas de trabajo de un plomero en las cañerías del lugar: "Te podes hacer unas extensiones".

La mediática mostró con cara de asco lo que el hombre le dio en mano: "Me entregó un kilo de mi pelo en una bolsa”, lo que aparentemente estaba obstruyendo la cañería.

La mediática desdramatizó el momento y publicó una imagen de un "pollo desplumado", tal como se sentía: “Yo empoderada post parto poniéndole onda a la vida”, escribió.

Embed - JIMENA BARÓN MOSTRÓ un INSÓLITO HALLAZO en su BAÑO

Barón reconoció que hace tres meses fue mamá de Arturo, fruto de su relación con el emprendedor Matías Palleiro, y que está pasando por un momento en que se le cae mucho el cabello, luego de dar a luz.