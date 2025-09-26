Qué debés hacer si vas a descongelar la heladera

Descongelar la heladera es una tarea doméstica que muchos consideran tediosa, pero que resulta fundamental para mantener el correcto funcionamiento del electrodoméstico y la higiene de los alimentos. Con el paso del tiempo, la acumulación de hielo y escarcha puede afectar la eficiencia del frío y generar malos olores, por lo que planificar este procedimiento se vuelve una necesidad periódica.
Prepararse adecuadamente antes de iniciar el proceso es clave para minimizar inconvenientes. Más allá de la limpieza visible, esta práctica asegura que el aparato funcione con eficiencia, ayuda a controlar el consumo energético y permite que la comida se conserve en condiciones óptimas. Así, una tarea que puede parecer rutinaria se transforma en un paso importante para el cuidado del hogar y de los alimentos que consumimos.
Descongelar la heladera no tiene por qué significar pérdida de alimentos ni riesgos para la seguridad alimentaria. Para lograrlo de manera eficiente y segura, sigue estos pasos: