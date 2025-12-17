Adiós a las mallas clásicas: estos son los trajes de baño que estarán de moda en el verano 2026

Las nuevas mallas priorizan comodidad y movimiento.
La moda de playa incorpora criterios de comodidad, adaptabilidad y diversidad corporal.
Diseños rígidos pierden centralidad frente a propuestas versátiles y funcionales.
El cambio responde a nuevas demandas sociales y a revisiones internas del sector.
El verano 2026 consolida una mirada más inclusiva en indumentaria estival.
La moda vinculada a la playa atraviesa un proceso de transformación que se hará visible con fuerza durante el verano 2026. Diseñadores y especialistas coinciden en que las mallas tradicionales comienzan a ceder protagonismo frente a prendas pensadas desde una lógica distinta, donde la funcionalidad y el uso real ocupan un lugar central dentro del diseño.
Las tendencias actuales incorporan criterios ligados a la comodidad cotidiana, la adaptabilidad a distintos contextos y la posibilidad de acompañar rutinas diversas. En particular, dentro de la indumentaria femenina, se observa una búsqueda sostenida por modelos más flexibles, capaces de ajustarse a distintos cuerpos sin imponer estructuras rígidas.
El cambio también responde a un proceso de revisión profunda dentro de la industria. Durante años, las críticas por la falta de talles, la escasa representación corporal y la reproducción de un único ideal estético marcaron un punto de inflexión. A partir de 2018, con el crecimiento del movimiento feminista en Argentina y en otros países, numerosas marcas ampliaron su curva de talles y modificaron tanto sus campañas como sus procesos de diseño.
Los trajes de baño que estarán en tendencia en el verano 2026
Estas transformaciones quedaron reflejadas en espacios de intercambio del sector, como La Aldea Pop Up, donde diseñadores debatieron sobre los ejes que marcarán la próxima temporada. En el universo de la moda de verano, una de las principales apuestas será la versatilidad.
Los sets transformables de dos piezas con un mismo estampado se perfilan como protagonistas. Gracias a sistemas de unión, permiten alternar entre bikini y enteriza, ofreciendo distintas opciones a partir de una sola prenda. Esta lógica responde a estilos de vida dinámicos y a la necesidad de prendas que se adapten a múltiples situaciones.
Otro rasgo destacado será el protagonismo de las texturas. Tejidos con relieve, frunces, canalé y combinaciones de materiales aportan interés visual y favorecen un mejor calce. A nivel cromático, se impondrá una paleta más suave, con tonos como pistacho, rosa tenue, amarillo claro y gamas neutras, en contraste con colores intensos de temporadas anteriores.
Las tendencias también se expanden hacia otras prendas y accesorios. Cofias tejidas, gorros al crochet y pañuelos para la cabeza combinan función y estética. Las enterizas, además, se integran al vestuario urbano como bodies, acompañadas por shorts, faldas o pantalones livianos. En esa misma línea, aparecen faldas con bolsillos, una respuesta directa a la demanda de practicidad.
El verano 2026 se perfila así como un punto de inflexión: menos rigidez, más opciones y una industria que comienza a escuchar con mayor atención a quienes visten sus diseños, priorizando comodidad, movimiento y diversidad real.