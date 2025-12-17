Adiós a las mallas clásicas: estos son los trajes de baño que estarán de moda en el verano 2026

Diseñadores y analistas prevén un cambio hacia prendas más cómodas, adaptables y pensadas para acompañar distintos cuerpos y rutinas durante la temporada.

La moda vinculada a la playa atraviesa un proceso de transformación que se hará visible con fuerza durante el verano 2026 . Diseñadores y especialistas coinciden en que las mallas tradicionales comienzan a ceder protagonismo frente a prendas pensadas desde una lógica distinta, donde la funcionalidad y el uso real ocupan un lugar central dentro del diseño.

Las tendencias actuales incorporan criterios ligados a la comodidad cotidiana , la adaptabilidad a distintos contextos y la posibilidad de acompañar rutinas diversas. En particular, dentro de la indumentaria femenina, se observa una búsqueda sostenida por modelos más flexibles , capaces de ajustarse a distintos cuerpos sin imponer estructuras rígidas.

El cambio también responde a un proceso de revisión profunda dentro de la industria. Durante años, las críticas por la falta de talles, la escasa representación corporal y la reproducción de un único ideal estético marcaron un punto de inflexión. A partir de 2018, con el crecimiento del movimiento feminista en Argentina y en otros países, numerosas marcas ampliaron su curva de talles y modificaron tanto sus campañas como sus procesos de diseño.

Estas transformaciones quedaron reflejadas en espacios de intercambio del sector, como La Aldea Pop Up , donde diseñadores debatieron sobre los ejes que marcarán la próxima temporada. En el universo de la moda de verano, una de las principales apuestas será la versatilidad .

El cambio de enfoque responde a críticas históricas del sector y a una mayor demanda de inclusión y funcionalidad en la indumentaria.

Los sets transformables de dos piezas con un mismo estampado se perfilan como protagonistas. Gracias a sistemas de unión, permiten alternar entre bikini y enteriza , ofreciendo distintas opciones a partir de una sola prenda. Esta lógica responde a estilos de vida dinámicos y a la necesidad de prendas que se adapten a múltiples situaciones.

Otro rasgo destacado será el protagonismo de las texturas. Tejidos con relieve, frunces, canalé y combinaciones de materiales aportan interés visual y favorecen un mejor calce. A nivel cromático, se impondrá una paleta más suave, con tonos como pistacho, rosa tenue, amarillo claro y gamas neutras, en contraste con colores intensos de temporadas anteriores.

Las tendencias también se expanden hacia otras prendas y accesorios. Cofias tejidas, gorros al crochet y pañuelos para la cabeza combinan función y estética. Las enterizas, además, se integran al vestuario urbano como bodies, acompañadas por shorts, faldas o pantalones livianos. En esa misma línea, aparecen faldas con bolsillos, una respuesta directa a la demanda de practicidad.

Grupo de mujeres malla 2 La moda de trajes de baño para el verano 2026 incorpora diseños versátiles pensados para distintos cuerpos y usos cotidianos. Freepik

El verano 2026 se perfila así como un punto de inflexión: menos rigidez, más opciones y una industria que comienza a escuchar con mayor atención a quienes visten sus diseños, priorizando comodidad, movimiento y diversidad real.