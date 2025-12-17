17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós a las mallas clásicas: estos son los trajes de baño que estarán de moda en el verano 2026

Diseñadores y analistas prevén un cambio hacia prendas más cómodas, adaptables y pensadas para acompañar distintos cuerpos y rutinas durante la temporada.

Por
Las nuevas mallas priorizan comodidad y movimiento.

Las nuevas mallas priorizan comodidad y movimiento.

Freepik
  • La moda de playa incorpora criterios de comodidad, adaptabilidad y diversidad corporal.
  • Diseños rígidos pierden centralidad frente a propuestas versátiles y funcionales.
  • El cambio responde a nuevas demandas sociales y a revisiones internas del sector.
  • El verano 2026 consolida una mirada más inclusiva en indumentaria estival.

La moda vinculada a la playa atraviesa un proceso de transformación que se hará visible con fuerza durante el verano 2026. Diseñadores y especialistas coinciden en que las mallas tradicionales comienzan a ceder protagonismo frente a prendas pensadas desde una lógica distinta, donde la funcionalidad y el uso real ocupan un lugar central dentro del diseño.

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo. 
Te puede interesar:

Esto es lo que le puede pasar a tus pulmones si tomás cerveza todos los días

Las tendencias actuales incorporan criterios ligados a la comodidad cotidiana, la adaptabilidad a distintos contextos y la posibilidad de acompañar rutinas diversas. En particular, dentro de la indumentaria femenina, se observa una búsqueda sostenida por modelos más flexibles, capaces de ajustarse a distintos cuerpos sin imponer estructuras rígidas.

El cambio también responde a un proceso de revisión profunda dentro de la industria. Durante años, las críticas por la falta de talles, la escasa representación corporal y la reproducción de un único ideal estético marcaron un punto de inflexión. A partir de 2018, con el crecimiento del movimiento feminista en Argentina y en otros países, numerosas marcas ampliaron su curva de talles y modificaron tanto sus campañas como sus procesos de diseño.

Grupo de mujeres malla
El cambio de enfoque responde a críticas históricas del sector y a una mayor demanda de inclusión y funcionalidad en la indumentaria.

El cambio de enfoque responde a críticas históricas del sector y a una mayor demanda de inclusión y funcionalidad en la indumentaria.

Los trajes de baño que estarán en tendencia en el verano 2026

Estas transformaciones quedaron reflejadas en espacios de intercambio del sector, como La Aldea Pop Up, donde diseñadores debatieron sobre los ejes que marcarán la próxima temporada. En el universo de la moda de verano, una de las principales apuestas será la versatilidad.

Los sets transformables de dos piezas con un mismo estampado se perfilan como protagonistas. Gracias a sistemas de unión, permiten alternar entre bikini y enteriza, ofreciendo distintas opciones a partir de una sola prenda. Esta lógica responde a estilos de vida dinámicos y a la necesidad de prendas que se adapten a múltiples situaciones.

Otro rasgo destacado será el protagonismo de las texturas. Tejidos con relieve, frunces, canalé y combinaciones de materiales aportan interés visual y favorecen un mejor calce. A nivel cromático, se impondrá una paleta más suave, con tonos como pistacho, rosa tenue, amarillo claro y gamas neutras, en contraste con colores intensos de temporadas anteriores.

Las tendencias también se expanden hacia otras prendas y accesorios. Cofias tejidas, gorros al crochet y pañuelos para la cabeza combinan función y estética. Las enterizas, además, se integran al vestuario urbano como bodies, acompañadas por shorts, faldas o pantalones livianos. En esa misma línea, aparecen faldas con bolsillos, una respuesta directa a la demanda de practicidad.

Grupo de mujeres malla 2
La moda de trajes de baño para el verano 2026 incorpora diseños versátiles pensados para distintos cuerpos y usos cotidianos.

La moda de trajes de baño para el verano 2026 incorpora diseños versátiles pensados para distintos cuerpos y usos cotidianos.

El verano 2026 se perfila así como un punto de inflexión: menos rigidez, más opciones y una industria que comienza a escuchar con mayor atención a quienes visten sus diseños, priorizando comodidad, movimiento y diversidad real.

Noticias relacionadas

Sus lagos cristalinos, senderos poco transitados y paisajes cordilleranos suelen despertar el interés de los turistas que llegan a este destino.

Turismo en Argentina: el pueblito con ríos transparentes, bosques y casas dispersas

Este cerro es uno de los lugares turísticos imperdibles de Córdoba.

Turismo en Córdoba: el cerro que tenés que conocer si te gusta hacer trekking

Salud y actividad física: una rutina de alta intensidad de nueve minutos

El entrenamiento de solo 9 minutos con ejercicios sencillos para hacer en casa

La escapada de Buenos Aires para disfrutar un paraíso natural en el verano.

Está a pocas horas de Buenos Aires y te vuelve loco con su paisaje serrano

Una especialista compartió cuáles son los suplementos que considera más útiles para preservar energía, defensas y equilibrio general.

Cuáles son los suplementos que mejoran la longevidad según una experta en inmunología

Este edificio combina elegancia con historia.

Esta confitería es histórica de Buenos Aires y tuvo su gran reapertura en 2025: dónde se encuentra y por qué se destaca

Rating Cero

El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

La serie histórica de Netflix basada en hechos reales.
play

Está en Netflix, es una miniserie de 4 capítulos basada en hechos reales y te va a encantar

Cecilia Roth caracterizara a Moria Casán en la nueva biopic de Netflix.

La impresionante transformación de Cecilia Roth para interpretar a Moria Casán

Bernardo Solá, marido de Maru Botana, denunciado por acoso laboral. 

Grave denuncia contra el marido de Maru Botana: lo señalan por acoso laboral

Los Stones volverán a subirse a un escenario cuando estén listos, aseguran desde el entorno de la banda.

Los Rolling Stones cancelaron su gira 2026 por los problemas de salud de Keith Richards

La actriz apuntó contra la producción del canal que hizo el video de fin de año.

"Somos dos extras...": Sabrina Rojas explotó contra la producción de su canal

últimas noticias

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans. 

"Hacen lo que se les cantan las pelotas": Mayans cruzó a Bullrich en el debate de la reforma laboral

Hace 7 minutos
El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

Hace 13 minutos
La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo. 

Esto es lo que le puede pasar a tus pulmones si tomás cerveza todos los días

Hace 22 minutos
La historia de Charles Cullen, el asesino en serie que desató muchos crímenes en los 90´

Confesó 40 asesinatos pero fue sospechado de más de 400 crímenes: quién es Charles Cullen y cuál es su historia

Hace 28 minutos
Sus lagos cristalinos, senderos poco transitados y paisajes cordilleranos suelen despertar el interés de los turistas que llegan a este destino.

Turismo en Argentina: el pueblito con ríos transparentes, bosques y casas dispersas

Hace 48 minutos