Adiós a los típicos vestidos de verano: la tendencia que llegará desde Europa para imponerse en el país Por su frescura y comodidad, el vestido es la prenda por excelencia durante los meses de calor. El verano 2026 ofrece opciones versátiles y estilos para todos los gustos.







Bohemios, florales, románticos: algunas de las tendencias en vestidos para 2026.

Los vestidos son la prenda perfecta para combatir el calor del verano.

Para la temporada 2026 se imponen las tendencias que llegan de Europa.

No habrá un único modelo estrella, sino variedad de cortes, estilos y texturas.

La estrella serán los vestidos versátiles que puedan usarse tanto de día como de noche. Con la llegada del calor, el guardarropa se inclina hacia prendas sueltas, livianas y que dejan más piel al descubierto. Ya sea que estés en la playa o en la ciudad, los vestidos son la opción perfecta para el verano, y ya empezó a llegar desde Europa la nueva tendencia que se impondrá en el país.

Durante el verano europeo, las calles de París, Madrid y Milán, entre otras grandes ciudades, se llenaron de diseños muy diferentes, pero con un punto en común: la frescura. La tendencia para los próximos meses no es un modelo único de vestido, sino una apuesta por distintos colores, cortes y texturas.

Según la revista Elle, la estrella de la temporada serán las prendas versátiles, que se puedan llevar tanto de día como de noche al agregar pequeños detalles y accesorios (como un cinturón o zapatos) que cambien el look. No habrá un único vestido en tendencia, sino varios modelos que pueden adaptarse según los gustos y la ocasión.