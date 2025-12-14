14 de diciembre de 2025 Inicio
Adiós a los típicos vestidos de verano: la tendencia que llegará desde Europa para imponerse en el país

Por su frescura y comodidad, el vestido es la prenda por excelencia durante los meses de calor. El verano 2026 ofrece opciones versátiles y estilos para todos los gustos.

Por
Bohemios

Bohemios, florales, románticos: algunas de las tendencias en vestidos para 2026.

  • Los vestidos son la prenda perfecta para combatir el calor del verano.
  • Para la temporada 2026 se imponen las tendencias que llegan de Europa.
  • No habrá un único modelo estrella, sino variedad de cortes, estilos y texturas.
  • La estrella serán los vestidos versátiles que puedan usarse tanto de día como de noche.

Con la llegada del calor, el guardarropa se inclina hacia prendas sueltas, livianas y que dejan más piel al descubierto. Ya sea que estés en la playa o en la ciudad, los vestidos son la opción perfecta para el verano, y ya empezó a llegar desde Europa la nueva tendencia que se impondrá en el país.

Durante el verano europeo, las calles de París, Madrid y Milán, entre otras grandes ciudades, se llenaron de diseños muy diferentes, pero con un punto en común: la frescura. La tendencia para los próximos meses no es un modelo único de vestido, sino una apuesta por distintos colores, cortes y texturas.

Según la revista Elle, la estrella de la temporada serán las prendas versátiles, que se puedan llevar tanto de día como de noche al agregar pequeños detalles y accesorios (como un cinturón o zapatos) que cambien el look. No habrá un único vestido en tendencia, sino varios modelos que pueden adaptarse según los gustos y la ocasión.

Vestido monocromático 2

Los vestidos que se usarán en la temporada de verano 2026

  • Vestido camisero: el clásico modelo que imita a una camisa, pero ahora con drapeados, faldas cruzadas, plisados y detalles cut-out.
  • Vestido efecto piel: de cuero, ajustado a la figura, con escotes Bardot (que deja los hombros al descubierto) y cortes que revelan piel.
  • Vestido columna: su corte recto y minimalista estiliza la figura y alarga las piernas. Se puede sumar un cinturón.
  • Vestido calado: lejos del look playero tradicional, sus tejidos tricotados aportan frescura y sofisticación.
  • Vestido bohemio: suma transparencias y encajes para un estilo romántico.
  • Vestido lencero: hecho de satén, con un diseño minimalista que imita los tradicionales camisones.
  • Vestido drapeado: sus pliegues realzan la figura y aportan elegancia.
  • Minivestido: vienen con escotes asimétricos, tafetán y volúmenes.
  • Vestido de tweed: el clásico elegante, pero en versión veraniega.
  • Vestidos de flores: el tradicional estampado se reinventa para simular que fue pintado con acuarela.
  • Vestido asimétrico: los escotes suman vanguardia y un toque original.
  • Vestidos con volumen: bien maximalistas.
  • Vestidos que destacan los hombros: pueden tener escotes Bardot, recortes o diseños que exageran las dimensiones.
  • Vestidos con volados: aportan dinamismo y frescura en distintos modelos.

