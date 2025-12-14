Adiós a los típicos vestidos de verano: la tendencia que llegará desde Europa para imponerse en el país

- Los vestidos son la prenda perfecta para combatir el calor del verano.
- Para la temporada 2026 se imponen las tendencias que llegan de Europa.
- No habrá un único modelo estrella, sino variedad de cortes, estilos y texturas.
- La estrella serán los vestidos versátiles que puedan usarse tanto de día como de noche.
Con la llegada del calor, el guardarropa se inclina hacia prendas sueltas, livianas y que dejan más piel al descubierto. Ya sea que estés en la playa o en la ciudad, los vestidos son la opción perfecta para el verano, y ya empezó a llegar desde Europa la nueva tendencia que se impondrá en el país.
Durante el verano europeo, las calles de París, Madrid y Milán, entre otras grandes ciudades, se llenaron de diseños muy diferentes, pero con un punto en común: la frescura. La tendencia para los próximos meses no es un modelo único de vestido, sino una apuesta por distintos colores, cortes y texturas.
Según la revista Elle, la estrella de la temporada serán las prendas versátiles, que se puedan llevar tanto de día como de noche al agregar pequeños detalles y accesorios (como un cinturón o zapatos) que cambien el look. No habrá un único vestido en tendencia, sino varios modelos que pueden adaptarse según los gustos y la ocasión.