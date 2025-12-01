1 de diciembre de 2025 Inicio
Adiós a las tendencias de 2025: estas son las 5 modas que se vienen en 2025

Un repaso por los giros creativos que remodelan la moda y el diseño, marcando un clima visual expansivo y orientado a la expresividad.

La moda 2025 impulsa colores intensos

La moda 2025 impulsa colores intensos, volumen y detalles ornamentales.

  • La moda 2025 consolida una estética maximalista que combina colores intensos, texturas superpuestas y ornamentos destacados.
  • La renovación alcanza a los interiores, donde se incorporan paletas vibrantes, estampados clásicos y motivos étnicos en lugar de la monocromía neutra.
  • Las colecciones introducen detalles como encajes, plumas y tejidos extendidos para lograr una silueta más fluida y visualmente prolongada.
  • Se atenúan tendencias previas como las microprendas, la decoración beige y el oversize extremo, desplazadas por propuestas más expresivas y equilibradas.

La temporada que se despliega marca una clara preferencia por el maximalismo, una lectura que privilegia la acumulación intencional de recursos visuales y la mezcla de estilos. En pasarelas y calles, la apuesta por combinaciones audaces y la superposición de materiales redefine la noción de elegancia: la riqueza de elementos vuelve a ser herramienta central de comunicación estética.

Esta lógica no se circunscribe a la ropa: el cambio se replica en los interiores, donde las paletas monocromáticas estrictas y las soluciones neutras comienzan a ceder frente a propuestas con colores vivos, estampados y motivos étnicos que aportan personalidad. La consigna que dirige el ciclo es clara: más es más.

En lo práctico, las nuevas colecciones buscan construir imágenes que alarguen y embellezcan la figura mediante detalles estratégicos, encajes delicados, plumas y extensiones, y simultáneamente revalorizan la ornamentación en accesorios. Al mismo tiempo, algunas corrientes que dominaron temporadas previas pierden lugar: las prendas de cortes mínimos y las paletas exclusivamente beige aparecen ahora como antecedentes desplazados.

Outfit Coquette
La nueva temporada combina siluetas extendidas y detalles románticos para renovar el perfil estético del año.

Del minimal a lo exuberante

El énfasis se sitúa en la opulencia controlada: capas de elementos, accesorios destacados y combinaciones cromáticas intensas. Lo que viene es una celebración de la saturación visual, donde la riqueza de detalles define el valor expresivo de una prenda más que la simplicidad de su corte. Apenas se menciona al minimalismo: conservador como filosofía, pero relegado frente a la nueva preferencia por la ornamentación.

Color y texturas

Los interiores y la moda rompen con la hegemonía del beige y las paletas uniformes. En su lugar, emergen texturas ricas, estampados clásicos y motivos de raíz étnica que devuelven identidad a los espacios y a las piezas de vestir. La monocromía neutra queda como antecedente, ahora usada con mayor moderación.

Coquette

El gusto por la comodidad del oversize se matiza con una vuelta a lo romántico: piezas que incorporan detalles coquette, bordados, lazos y símbolos florales, para equilibrar volúmenes. Las proporciones extremas se suavizan y se busca armonía entre amplitud y delicadeza.

Regreso a los códigos clásicos

Aunque la moda genderless mantiene adherentes, las pasarelas muestran una recuperación de rasgos tradicionalmente femeninos en ciertos conjuntos: bordados, motivos florales y ornamentos que reafirman identidades específicas. La neutralidad de género no desaparece, pero convive con una lectura más diferenciada.

Siluetas extendidas

Outfit Color y texturas
Las colecciones 2025 incorporan texturas, estampados y ornamentos que desplazan la sobriedad previa.

La búsqueda por el alargamiento visual se consolida: texturas y detalles que prolongan líneas, piezas con fluidez y accesorios que suman verticalidad. Las microprendas y los cortes mínimos quedan apenas mencionados como parte del ciclo anterior, contrapesados por soluciones que privilegian la continuidad y la elegancia dinámica.

