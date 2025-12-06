6 de diciembre de 2025 Inicio
Adiós a la pollera de jean: la prenda que será tendencia en el verano 2026

Esta opción desplazó al denim en los looks bajo el sol. Su movimiento y su propuesta ligera marcaron el rumbo de los conjuntos más elegidos.

Por


Surgió una alternativa que conquistó espacio en vidrieras y redes sociales.

Diway Jeans
  • La clásica pollera de jean perdió presencia y dejó su lugar a opciones más frescas para el verano 2026.
  • Las tendencias actuales priorizan prendas livianas y con movimiento, alineadas con un estilo más femenino.
  • Influencers y celebridades impulsaron el desplazamiento del denim en los looks estivales.
  • Las faldas con volados se posicionan como la elección preferida por su caída fluida y su efecto visual favorecedor.

El cambio de estación trae una renovación marcada en las preferencias de moda y deja atrás a un ícono del vestidor urbano. La pollera de jean, que durante años funcionó como comodín para crear conjuntos fáciles de armar o más cuidados, cayó en desuso ante la llegada de prendas más acordes al clima cálido.

Las corrientes recientes se orientan hacia diseños livianos, con mayor movilidad y un estilo suave que acompaña mejor las altas temperaturas. En este contexto, la textura rígida del denim perdió protagonismo y dio paso a propuestas que enfatizan frescura y ligereza, dos aspectos que hoy definen los conjuntos más buscados.

En ese tránsito hacia una estética más dinámica, surgió una alternativa que conquistó espacio en vidrieras y redes sociales, respaldada por referentes que marcan lo que se usa cada temporada.

Falda volado

Las faldas con volados, la prenda estrella del verano 2026

Durante años, la pollera de jean fue una aliada infalible para quienes necesitaban una pieza práctica y adaptable a distintas situaciones. Permitía resolver desde salidas para prendas más casuales hasta outfits más elaborados, gracias a su estética sencilla y su capacidad para ajustarse a distintos accesorios. Con el tiempo, las tendencias se volcaron hacia opciones más livianas y con un toque romántico, lo que dejó al denim fuera del clima caluroso.

El interés por materiales flexibles y con caída desplazó a las opciones rígidas. Las figuras más influyentes en redes sociales comenzaron a apostar por estilos que transmiten frescura y un aire más femenino, lo que aceleró la salida de la pollera de jean de las vidrieras y de los conjuntos más elegidos.

Falda volado

En su lugar, las faldas con volados ganaron protagonismo. Su volumen aporta dinamismo, realza la silueta y permite crear propuestas tanto informales como más elegantes. Confeccionadas en telas livianas como algodón, lino, gasa o mezclas sintéticas, resultan perfectas para el calor y ofrecen comodidad durante toda la jornada. Su versatilidad y capacidad para adaptarse a distintos estilos explican por qué se convirtieron en el centro de la temporada.

