¿Adiós a la Costa Atlántica? Este destino ofrece diversión, relax y agua para refrescarse en el verano 2026

Con termas, playas de río, parques nacionales, bodegas y circuitos urbanos, se despliegan opciones de descanso, naturaleza y ocio para vacaciones prolongadas.

Turismo de río

Turismo de río, termas y naturaleza en el litoral entrerriano.

  • Colón se encuentra en el este de Entre Ríos, a orillas del río Uruguay y a unos 320 kilómetros de Buenos Aires.
  • El destino reúne termas, playas de arena blanca, parques naturales y circuitos históricos.
  • Ofrece actividades de descanso, aventura, gastronomía regional y recorridos urbanos.
  • Cuenta con accesos directos por la Autovía Nacional 14 y servicios diarios de micros de larga distancia.

Colón, en la provincia de Entre Ríos, se consolidó como uno de los puntos turísticos más versátiles del litoral argentino, con una oferta que integra naturaleza, bienestar, historia y entretenimiento. Su ubicación estratégica sobre el río Uruguay permite desarrollar propuestas que aprovechan el entorno fluvial y los paisajes abiertos.

La ciudad logró posicionarse gracias a un modelo turístico que articula espacios públicos amplios, atractivos privados y áreas protegidas de alcance nacional. Esta combinación genera una experiencia diversa, apta tanto para estadías cortas como para vacaciones prolongadas durante los meses de mayor afluencia.

Además de su infraestructura turística, Colón se apoya en un perfil urbano activo, con ferias, paseos comerciales y zonas recreativas que mantienen movimiento constante a lo largo del día, integrando al visitante a la dinámica local.

Termas San José Colón Entre Ríos
El complejo termal es uno de los pilares del turismo regional por su oferta de relax y recreación.

El complejo termal es uno de los pilares del turismo regional por su oferta de relax y recreación.

Dónde queda Colón, Entre Ríos

La localidad está situada al este de la provincia de Entre Ríos, sobre la margen del río Uruguay, frente a la República Oriental del Uruguay. Se ubica a aproximadamente 320 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a unos 112 kilómetros de Gualeguaychú.

Su entorno natural está marcado por cursos de agua, playas de río y áreas verdes, lo que la convierte en un punto de referencia dentro del corredor turístico del litoral. La cercanía con otros centros urbanos entrerrianos facilita también la realización de excursiones complementarias.

Qué puedo hacer en Colón, Entre Ríos

Entre los principales atractivos se destacan las Termas Colón, un complejo con piscinas de aguas termales, sector de spa y parque acuático, emplazado frente al río. A esto se suman las playas del Uruguay, como Punta Colón, Playa Norte e Isla Caridad, caracterizadas por su arena clara y por la posibilidad de realizar actividades náuticas.

El Parque Nacional El Palmar es otro de los puntos centrales, con senderos entre palmeras Yatay, miradores naturales y opciones de avistamiento de fauna. En el ámbito recreativo, Molino Aventuras propone circuitos aéreos con tirolesas, cuerdas y puentes colgantes.

El recorrido cultural incluye el Molino Forclaz, un sitio histórico que combina visitas guiadas teatralizadas con degustaciones de pan artesanal, y la Bodega Vulliez Sermet, donde se desarrollan recorridos y catas. En el plano urbano, el centro de la ciudad concentra la calle 12 de Abril, el Mercado de Artesanías, museos, espacios religiosos y áreas verdes como el Parque Quirós.

Cómo llegar a Colón, Entre Ríos

El acceso principal es por la Ruta Nacional 14, también conocida como Ruta del Mercosur. Desde Buenos Aires, el trayecto en auto implica tomar la Ruta Nacional 9, luego la 12 y finalmente la 14, hasta el acceso ubicado en el kilómetro 142, completando un recorrido cercano a los 330 kilómetros.

El palmar colón entre ríos
El Parque Nacional El Palmar ofrece senderos, miradores y paisajes característicos del litoral entrerriano.

El Parque Nacional El Palmar ofrece senderos, miradores y paisajes característicos del litoral entrerriano.

También existen servicios regulares de transporte de larga distancia desde la terminal de Retiro. Empresas como Flecha Bus, Nuevo Expreso, Jovi Bus, Rápido Tata y San José cubren el trayecto, con tiempos estimados de viaje de entre 4 horas y media y 5 horas.

